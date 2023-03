El expresidente Jair Bolsonaro regresó este jueves a Brasil, después de permanecer tres meses en Estados Unidos, país al que viajó dos días antes de dejar el poder, en medio de un fuerte esquema de seguridad montado en el aeropuerto de Brasilia.



El líder de extrema derecha, que enfrenta varias investigaciones en diferentes instancias judiciales, se dirigirá luego a la sede del Partido Liberal (PL), donde será recibido en un acto privado por su esposa Michelle y por el presidente de la formación, Valdemar Costa Neto.



Bolsonaro volvió a Brasil como figura opositora susceptible de desafiar al gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.



(Además: ¿Expresidente Jair Bolsonaro podría ser detenido tras su regreso a Brasil?)

El vuelo comercial de la aerolínea Gol procedente de Orlando, que tenía previsto su llegada a las 7:10 a. m. hora local (5:10 a. m. en Colombia), aterrizó 25 minutos antes.



Por razones de seguridad, Bolsonaro salió del aeropuerto por una zona restringida, sin pasar por el vestíbulo, donde esperaban periodistas y decenas de seguidores, que llevaban banderas de Brasil.



(También: El amplio operativo con el que blindarán a Brasil para el regreso de Bolsonaro)

Hemos estados esperando este momento durante mucho tiempo, desde el 1 de enero FACEBOOK

TWITTER

Un fuerte esquema de seguridad fue montado para la llegada de Bolsonaro, debido a las movilizaciones el los últimos días en redes sociales de sus seguidores, en el que se han desplegado 500 agentes para reforzar la vigilancia del aeropuerto y sus alrededores.



El exmandatario de extrema derecha llegó a la sede del Partido Liberal (PL), donde anunció públicamente su regreso la semana pasada. Bolsonaro fue recibido con arengas y abrazos por sus seguidores.



El PL dio gran publicidad en redes sociales, aunque oficialmente no ha organizado un evento de bienvenida.

Jair Bolsonaro na sede do PL sendo recepcionado por aliados. pic.twitter.com/gxjEshA4qm — Metrópoles (@Metropoles) March 30, 2023

Imágenes de CNN Brasil mostraron al exmandatario saliendo en auto, con una importante escolta policial.



Bolsonaro no pasó por el interior del terminal donde lo esperaban unos 200 seguidores, muchos de ellos portando la bandera de Brasil y cantando "íEl capitán volvió!".



"Hemos estados esperando este momento durante mucho tiempo, desde el 1 de enero", dijo a AFP Eva Melgaço, una empleada de un salón de belleza, de 46 años. Bolsonaro, de 68 años, viajó a Estados Unidos el 30 de diciembre, dos días antes de la ceremonia de asunción de Luiz Inácio Lula Da Silva, a quien nunca felicitó por su victoria, que consideró "injusta".



Esta semana, anticipó que pretende "recorrer Brasil, hacer política" y "mantener en pie la bandera del conservadurismo". El expresidente afirmó no obstante que "no va a liderar ninguna oposición", en declaraciones el miércoles a CNN Brasil en el aeropuerto de Orlando.

REDACCIÓN INTERNACIONALCon información de AFP y EFE