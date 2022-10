El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército y mayor referente de la derecha latinoamericana, se juega su reelección este domingo frente a su rival directo Luiz Inácio Lula da Silva, quien le saca 14 puntos en las encuestas.



Con la misma base que lo llevó al poder en 2018 y que incluye a militares, policías, pastores evangelistas y empresarios del campo, el "capitán del pueblo" adoptó para esta campaña el lema "Dios, Patria y Familia", que popularizó en la Italia de la década de 1930 el "Duce" Benito Mussolini.



Jair Bolsonaro ya salió a votar este domingo en las elecciones presidenciales. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Su ideario se completa con el "respeto" a las "tradiciones judeocristianas" y la búsqueda de la "plena libertad" individual, en la cual incluye, según una muy particular lectura de la Biblia, el "derecho" de los ciudadanos a la autodefensa y a poseer y portar armas, que impulsó mediante leyes promovidas por su Gobierno.



Es un ferviente anticomunista, que suele ver la hoz y el martillo en todo cuando se le opone, y un nostálgico confeso de la dictadura brasileña (1964-1985) y de otros regímenes militares que imperaron en varios países de Suramérica en la década de 1970.



Desde que llegó al poder, esas ideas le causaron más de un problema con otros gobernantes del campo conservador.



A principios de 2019, el entonces presidente chileno Sebastián Piñera se vio obligado a aclarar que no compartía unos elogiosos comentarios que Bolsonaro había hecho sobre el dictador Augusto Pinochet.



En contrapartida, califica de "comunistas" a todos los líderes progresistas surgidos en los últimos años, desde el mexicano Andrés Manuel López Obrador hasta el argentino Alberto Fernández, pasando por el chileno Gabriel Boric y el colombiano Gustavo Petro.



A todos los usó para descalificar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato de un amplio frente progresista y su mayo oponente en estas elecciones.



"Brasil no puede perder su libertad frente a quien es contrario a la familia y defiende la ideología de género, liberar las drogas y el aborto" o "cerrar las iglesias", repitió Bolsonaro en su discurso en alusión a supuestas intenciones que Lula nunca ha manifestado.

Jair Bolsonaro en un acto de campaña presidencial en Brasil. Foto: Bloomberg

El conflicto permanente

Así como el estadounidense Donald Trump, a quien suele citar como "modelo político", Bolsonaro apuesta al conflicto permanente, hasta con instituciones como la Corte Suprema o la Justicia electoral, a las que acusa de ser "herramientas del sistema".



Desde que llegó al Gobierno, ha mantenido duros pulsos con la Justicia, que ha regulado su armamentismo y su negacionismo frente a la pandemia de covid-19, que hasta ahora ha matado en Brasil a casi 690.000 personas.



Desde el inicio de la crisis sanitaria, Bolsonaro minimizó su gravedad, condenó las medidas preventivas, puso en duda las vacunas y tildó de "gripecita" al virus.



"Tenemos que dejar de ser un país de maricas", vociferó ante el temor que infundía la pandemia. Expresiones que muchos califican de homofóbicas, así como otras tildadas de machistas o racistas son parte de su cotidiano.



El pasado 7 de septiembre, en plena fiesta por el bicentenario de la independencia de Brasil, Bolsonaro instó a una multitud a elogiar la virilidad que dice mantener a los 67 años.



"Es 'imbroxável'", coreó el público, usando una grosera palabra que coloquialmente define al hombre que nunca falla a la hora del sexo.

Jair Bolsonaro en la Asamblea General de la ONU. Foto: Jason Szenes. EFE

Del cuartel a la política

Nacido en una humilde familia de inmigrantes italianos, Jair Messias Bolsonaro optó en su juventud por la vida castrense y se formó en la Academia de Agujas Negras, de la que salieron muchos de los ministros de su Gobierno.



Su carrera castrense, sin embargo, duró solo nueve años. Acabó en 1988, después de enfrentar un proceso en la Justicia militar por casi llamar a una insurrección en demanda de aumentos salariales para la oficialidad media.



Comenzó entonces su vida política.



Fue concejal en Río de Janeiro y luego diputado federal durante 28 años, en los que pasó por una decena de partidos.



En 2018 aspiró a la Presidencia y ganó con un 55 % de los votos con promesas de "fusilar" a los izquierdistas, en una campaña en la que sufrió un atentado por parte de un hombre que le asestó una puñalada en el abdomen en un mitin electoral.



Aún así, pudo llevar a la derecha por primera vez al poder en Brasil a través de las urnas, subido a una ola "antisistema" que hoy no parece tener la misma fuerza.

EFE