Un juez de la Suprema Corte de Brasil autorizó el acceso a los datos bancarios del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y su esposa Michelle, en el marco de una investigación sobre presuntos desvíos de joyas y otros obsequios oficiales, informó la prensa local.



La Policía Federal (PF) de Brasil sospecha que colaboradores cercanos de Jair Bolsonaro revendieron obsequios oficiales recibidos de países extranjeros, en particular joyas, para el "enriquecimiento ilícito" del expresidente (2019-2022).

De acuerdo con la prensa local, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizó a los investigadores de la PF el acceso a los datos bancarios y tributarios de Bolsonaro y su esposa en Brasil, y un pedido de cooperación internacional para acceder a esa información en Estados Unidos, donde sus colaboradores habrían vendido o intentado vender objetos de alto valor.

Foto de archivo del magistrado Alexandre de Moraes Foto: AFP

Contactados por la AFP, ni el STF ni la PF confirmaron esa autorización.



"Lógico que incomoda, pero no hay ningún problema" con la decisión, dijo Bolsonaro a periodistas locales este viernes, mientras tomaba café en una panadería del estado de Goiania (centro-oeste), durante un viaje personal.



El expresidente reiteró que no recibió dinero proveniente de las joyas recibidas durante su mandato y dijo que quiere "aclarar lo antes posible" el caso.



Entre los obsequios de Estado hay dos esculturas, una con la forma de un barco y otra de una palmera, ofrecidas por el gobierno de Baréin durante una visita de Bolsonaro en 2021.

Además, hay joyas para hombre ofrecidas por Arabia Saudita, como un reloj y una pluma estilográfica personalizada de la lujosa marca suiza Chopard.



"Las pruebas recabadas demostraron que durante la presidencia de Jair Bolsonaro fue creada una estructura para desviar bienes de alto valor que le fueron obsequiados (...) con el fin de enriquecimiento ilícito", afirmó el juez Moraes la semana pasada, al ordenar allanamientos en la casa de exayudantes del presidente.



En abril, Bolsonaro declaró ante la PF en el contexto del caso de las joyas saudíes y negó cualquier irregularidad.



El exmandatario viajó a Estados Unidos dos días antes del fin de su mandato y estuvo ausente el pasado 1° de enero en la investidura del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que lo derrotó por un estrecho margen en los comicios de octubre del año pasado.



Bolsonaro, que recientemente fue condenado por la justicia electoral y no podrá postularse a las próximas presidenciales por atacar públicamente al sistema electoral brasileño, tiene varios frentes abiertos en tribunales.



(Le recomendamos: Recuperan caja negra y los cuerpos de 10 fallecidos por el avión estrellado en Malasia).



Entre otros casos, la máxima corte investiga un presunto papel en los actos de vandalismo cometidos contra las sedes de la Presidencia, el Congreso y el STF por una multitud de sus seguidores, el 8 de enero pasado en Brasilia.

