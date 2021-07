Jair Bolsonaro, sometido a pruebas médicas tras dolores abdominales

El medio brasileño 'O Tempo' registró que en la madrugada de este miércoles el presidente Jair Bolsonaro fue internado en el Hospital de las Fuerzas Armadas (HFA) en Brasilia, tras presentar dolores abdominales.



Situación que habría impedido una reunión que tenía programada en horas de la mañana con los presidentes de la Cámara y el Senado de ese país.

De acuerdo con el medio, el mandatario estuvo indispuesto desde la noche del martes, pues presentaba dolor abdominal e hipo. Razón por la cual, en la mañana de este miércoles, y por asesoría de su equipo médico, decidió acudir a un centro asistencial.



Una vez en el HFA fue sometido a una serie de exámenes para conocer su estado de salud e investigar las causas del hipo.



Por su parte, el portal de noticias 'O Globo' informó que el Palacio de Planalto dio a conocer un comunicado en el que explicaban que: "Por consejo médico, el presidente estará en observación por un período de 24 a 48 horas, no necesariamente en el hospital. Está emocionado y está bien".

¿Qué pasa con Bolsonaro?

En los últimos días la salud del presidente de Brasil ha intrigado a los brasileños. De hecho, el 7 de julio durante una rueda de prensa, pidió disculpas por las interrupciones en su alocución por causa del hipo.



"Pido disculpas a todos los que me escuchan, porque tengo hipo desde hace cinco días. Me operaron de implantes dentales el sábado (3 de julio). Ya me ha pasado en el pasado, quizás, por los medicamentos que estoy tomando, estoy las 24 horas del día con hipo”, cita 'O Tempo' de las declaraciones del mandatario.



Desde entonces, su participación en reuniones o declaraciones a la prensa han sido pocas, pues ha tenido dificultades para hablar a causa del hipo.



Según 'O Globo', durante un encuentro con el presidente del Tribunal Supremo Federal (STF), Luiz Fux, Bolsonaro tuvo un nuevo ataque de hipo que le impidió continuar con la reunión.



Además, este martes el jefe de Estado compartió con sus simpatizantes y habló del tema: "Chicos, me quedo sin palabras, amigos. Si empiezo a hablar mucho, vuelve la crisis del hipo. Los hipo ya han vuelto", expresó.



