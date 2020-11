Bolsonaro hizo comentario homofóbico y volvió a subestimar la pandemia

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro reiteró este 10 de noviembre su despreocupación por el covid-19 e hizo un comentario homofóbico que causó el rechazo de algunos sectores.



"Todo ahora es pandemia, hay que acabar con eso. Lamento los muertos, lo lamento. Todos nos vamos a morir un día, aquí todos van a morir. No sirve de nada huir de eso, huir de la realidad. Tienen que dejar de ser un país de maricas. Tenemos que enfrentar de pecho abierto, luchar", dijo el ultraderechista en el Palacio del Planalto, sede del gobierno federal. Las declaraciones fueron dadas durante un discurso oficial sobre el turismo.



"Ustedes se fueron al suelo en esa pandemia, que fue sobredimensionada", dijo a los presentes. La pandemia de covid-19 ha dejado más de 160.000 muertos y 5,6 millones de personas contagiadas en Brasil, donde analistas e investigadores han insistido que hay un alto número de casos no notificados.



Este 10 de noviembre, Bolsonaro ya había llamado la atención al conmemorar como victoria personal la interrupción en Brasil de la fase de estudios de la vacuna CoronaVac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac.



"Muerte, invalidez, anomalía... esta es la vacuna que (el gobernador de Sao Paulo Joao) Doria quería obligar a los paulistas a tomar. El presidente dijo que la vacuna jamás podría ser obligatoria. Otra que gana Jair Bolsonaro", declaró el mandatario en Facebook.



Allí adjuntó un enlace sobre la suspensión de la vacuna en respuesta a un internauta que preguntaba si el gobierno la compraría y la produciría en caso de que los ensayos -actualmente en fase 3- muestren que es eficaz y segura.



La Agencia de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) brasileña anunció el lunes que "decidió interrumpir el ensayo clínico de la vacuna CoronaVac tras un incidente grave" el 29 de octubre, aunque el instituto responsable de los ensayos y el gobierno de Sao Paulo, cuyo gobernador Joao Doria es el principal adversario político de Bolsonaro, aseguran que el fallecimiento no tiene ninguna relación con la vacuna.

Las polémicas declaraciones de Bolsonaro durante la pandemia

A pesar de que Brasil ha sido uno de los países más afectados por el nuevo coronavirus en todo el mundo, Bolsonaro lo ha subestimado en más de una ocasión.



En marzo de este año advirtió que el covid-19, enfermedad producida por el virus, no era más que una "gripecita". Desde entonces ha mostrado su posición en contra de las medidas de confinamiento, el cierre de establecimientos y lugares públicos.



Más tarde, en abril, las muertes y los contagios en Brasil empezaron a acelerarse. Cuando le preguntaron por los decesos, se excusó: "Lo lamento, pero ¿qué quieren que haga?”, preguntó.

El presidente Brasileño reveló el pasado 7 de julio que está contagiado con el nuevo coronavirus y, días después, publicó un video en el que tomaba hidroxicloroquina. Foto: Facebook: Jair Messias Bolsonaro

Pese a las recomendaciones y al agravamiento contante de las cifras, siguió apareciendo en público y convocando a manifestaciones multitudinarias de sus seguidores, algunos de los cuales asistían sin tapabocas.



Al igual que el presidente estadounidense Donald Trump, comenzó a promover el uso de la hidroxicloroquina, un medicamento que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha demostrado ser efectivo contra el virus. Y, cuando se contagió, publicó videos en los que tomaba el fármaco.

