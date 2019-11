Bolsonaro pide a los brasileños 'no dar munición' al 'canalla' de Lula

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pidió este sábado "no dar munición al canalla que momentáneamente está libre", al día siguiente de la liberación del líder de la izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

"Amantes de la libertad y del bien, somos mayoría. No podemos cometer errores. Sin norte ni mando, hasta la mejor tropa dispara para todas partes, inclusive contra los amigos. No den munición al canalla, que momentáneamente está libre, pero cargado de culpa", tuiteó el mandatario ultraderechista.



(Le puede interesar: Lula quedó libre, pero no podría ser presidente de Brasil de nuevo)

Amantes da liberdade e do bem, somos a maioria. Não podemos cometer erros. Sem um norte e um comando, mesmo a melhor tropa, se torna num bando que atira para todos os lados, inclusive nos amigos. Não dê munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa. pic.twitter.com/NSMjtytuDO — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 9, 2019

Bolsonaro se había abstenido hasta ahora de comentar la decisión de la corte suprema que el viernes posibilitó la liberación de Lula de la cárcel de Curitiba (sur), donde purgaba desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses de reclusión por corrupción pasiva y lavado de dinero.



Durante la jornada, este adepto de las redes sociales se había limitado a mostrar realizaciones de su gobierno, dejando en manos de sus hijos la tarea de descargar su indignación contra la corte suprema.



Apenas salió de la cárcel, Lula anunció que recorrería Brasil y que se empeñaría en "demostrar que este país puede ser mucho mejor si tuviera un presidente que no mienta tanto en Twitter como Bolsonaro".



Lula realizará un mitin este sábado por la tarde en el Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo (afueras de Sao Paulo), cuna de su carrera política y lugar en el cual se entregó a la policía el 7 de abril de 2018 para empezar a purgar su pena de prisión.



AFP