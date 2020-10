Bolsonaro afirma que las vacunas solo son obligatorias para el perro

"Buena noches, aquí la vacuna solo es obligatoria para Chispa", trinó el presidente brasileño Jair Bolsonaro en referencia a su perro. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía suya con su mascota.



El mensaje, que tiene más de 80.000 'me gusta', generó polémica en redes sociales entre opositores al gobierno, pues consideran inadecuadas las palabras del mandatario en relación a la pandemia del nuevo coronavirus.

Con casi 5,4 millones de casos confirmados hasta el 26 de octubre, Brasil es el tercer país más afectado por el virus en el mundo.



(Le puede interesar: Reportan muerte de voluntario brasileño de vacuna de Oxford para covid).



La declaración de Bolsonaro se da luego de que el Gobierno de la ciudad de Sao Paulo se aliara con la empresa china Sinovac para coordinar la última fase de los ensayos clínicos de la llamada vacuna Coronavac.

- Boa noite a todos.

- Vacina obrigatória só aqui no Faísca. pic.twitter.com/GSnqIapxJe — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 24, 2020

(Si nos lee desde la app vea aquí el trino completo de Bolsonaro).



De hecho, un día antes del trino de Bolsonaro (el 23 de octubre), la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil aprobó la importación de seis millones de dosis de Coronavac.



El anuncio lo había dado el ministro de Salud brasileño, Eduardo Pazzuelloo, pero la adquisición, hasta el momento, no se ha podido completar, pues fue contrariada por el propio Bolsonaro bajo el argumento de que todavía no había superado la fase de ensayos clínicos y que no compraría el medicamento debido a “su origen”.

La covid-19 ya ha causado en Brasil casi 156.000 muertes FACEBOOK

TWITTER

De otro lado, el mandatario ya había firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca para la compra de 100 millones de dosis de la vacuna que ambas instituciones desarrollan y que se encuentra en la misma fase de estudios que la vacuna de Sinovac.



Pero las vacunas de Sinovac y Oxford no son las únicas que se están probando en territorio carioca, en donde también se hacen ensayos de la de Jhonson & Jhonson, la del consorcio entre la alemana BioNTech y la estadounidense Wyeth/Pfizer, y otra de la farmacéutica Covaxx.

(Vea relacionado: Meten acelerador a proyecto que permite acceso gratuito a vacuna covid).

Las respuestas

Bolsonaro, quien ha calificado de “sobredimensionada” la gravedad de la pandemia, también determinó que la vacunación contra la covid-19, que ya ha causado en Brasil casi 156.000 muertes, no será obligatoria.



Por su parte, Joao Doria, gobernador de Sao Paulo, insiste en que debe ser obligatoria al menos para los más de 46 millones de personas que tiene ese estado, el más afectado de todo Brasil por el coronavirus.



(Siga leyendo: Covid: España decretó estado de alarma e iría hasta mayo del 2021).



Asimismo, Ricardo Lewandowski, magistrado del Tribunal Federal Supremo, la máxima corte de ese país, anunció que presentará el tema ante esa institución.

Tendencias EL TIEMPO

* Con información de EFE