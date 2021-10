'Es una payasada': Bolsonaro sobre investigación por muertes en pandemia

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro calificó este miércoles de “payasada” a la comisión investigadora del Senado que recomendó inculparle de delitos como "crímenes contra la humanidad" por su gestión de la pandemia.



"Cualquiera con un poco de criterio sabe que eso fue una payasada", dijo textualmente en una entrevista con una radio local.



"La CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) causó daño, no a mí (...) pero para fuera de Brasil, la imagen es pésima. Creen que estamos viviendo una dictadura, que estoy deteniendo a periodistas, que maté a gente en (la pandemia) del coronavirus", agregó.



Según el mandatario, las conclusiones de la investigación parlamentaria podrían disuadir de "invertir" o "hacer turismo" en el gigante suramericano.

(Además: Mohamed Salah será una materia en los colegios de Egipto).



"Eso nos perjudica a todos, impacta en la Bolsa, impacta en el dólar", sentenció.



El informe derivado ya está en manos del fiscal general de Brasil y, en principio, habría que esperar 30 días para determinar si decide formalizar la denuncia.

La acusación que pesa sobre los hombros de Bolsonaro

Facebook Twitter Linkedin

El presidente brasileño ha sido uno de los mayores escépticos frente a los efectos de la pandemia. Foto: AFP

En la noche del martes, 7 de los 11 senadores que investigaron la gestión del gobierno durante la pandemia avalaron el texto, de casi 1.300 páginas, presentado por el senador Renan Calheiros la semana pasada.



Durante seis meses, la CPI analizó las acciones y omisiones del gobierno durante la pandemia, que ha dejado más de 606.000 muertos; indagaron la muerte de decenas de pacientes por la falta de oxígeno en Manaos, en la Amazonia; irregularidades como el "deliberado retraso del gobierno para comprar vacunas" y la existencia de un "gabinete paralelo" de médicos que asesoraba al mandatario.



Por esos y otros preocupantes hechos, el informe sugiere inculpar al mandatario de "crímenes contra la humanidad" por favorecer una epidemia promoviendo “curas milagrosas” y "charlatanismo".



El texto también pide inculpar a otras 77 personas, incluyendo varios ministros y exministros, a tres de los hijos del mandatario y a dos empresas por estar implicados.



(Le puede interesar: Consejo de Seguridad de la ONU y Biden llaman a restaurar gobierno en Sudán).

Reacciones a la investigación

Tras la presentación del documento, el mandatario recibió el apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump, quien, por medio de un correo electrónico, dijo que "Brasil tiene suerte de tener un hombre como Jair Bolsonaro trabajando por el país".



El expresidente Ignacio Lula da Silva salió al paso en su cuenta de Twitter comentando la polémica surgida por quienes sugirieron emplear la palabra ‘genocidio’ en el documento de acusación.



“Aunque la CPI no haya puesto la palabra por haber alegado implicaciones jurídicas, nosotros sabemos que Bolsonaro se comportó como un verdadero genocida. Para el, los sacos negros cargando cuerpos no significaron nada. Esa es la verdad”, expresó el expresidente brasileño.



(No deje de leer: ¿Qué es el bombé, la extraña droga que deja ‘zombies’ a sus consumidores?).

Embora a CPI não tenha colocado a palavra por terem alegado implicações jurídicas, nós sabemos que o Bolsonaro se comportou como um verdadeiro genocida. Pra ele sacos pretos carregando corpos não significavam nada. Essa é a verdade. — Lula (@LulaOficial) October 28, 2021

Aunque es evidente que la acusación podría traerle consecuencias políticas y judiciales graves, “analistas coinciden en que el impacto de la decisión de la CPI a corto plazo será ‘simbólico’, porque Bolsonaro aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un ‘impeachment’ y ven poco probable que el fiscal general resuelva imputarlo”, informó la ‘AFP’.

Más noticias

Los mejores memes de Meta: la nueva marca que representará a Facebook

Bill Gates abandonó Harvard para alcanzar su gran sueño: Microsoft

La dura vida de los 'niños ratas' de Pakistán explotados por su condición

Julia Pastrana: la triste y dolorosa vida de la primera 'mujer barbuda'

La sorprendente historia de Lalit, el niño con 'síndrome del hombre lobo'

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de AFP