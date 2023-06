El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil comenzará a juzgar este jueves al expresidente Jair Bolsonaro por críticas contra el sistema de votación electrónica en Brasil durante una reunión con embajadores en julio de 2022, antes de los comicios presidenciales en los que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.



Se trata de un proceso en el que la corte electoral decidirá la suerte del expresidente y podría declararlo inelegible e impedirle disputar las presidenciales de 2026 en Brasil.

La acusación sostiene que el líder de la derecha brasileña violó la ley electoral en numerosas ocasiones. El proceso fue impulsado por el Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués) y está centrado en la dura campaña de descalificación que Bolsonaro mantuvo contra la Justicia electoral durante los dos años previos a los comicios de octubre pasado.



Un punto central de la acusación es una reunión que Bolsonaro convocó en la residencia oficial de la Presidencia con más de medio centenar de embajadores extranjeros el 18 de julio de 2022 para insistir en su campaña de descrédito contra el sistema electoral.



Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: AFP

En esa reunión, transmitida por la televisión pública por orden expresa de la Presidencia, el entonces gobernante intentó convencer a los diplomáticos de los supuestos fraudes que permitirían las urnas electrónicas que se utilizan en las elecciones en Brasil desde 1996.



Bolsonaro aseguró sin pruebas que buscaba "corregir fallas" del sistema de urnas electrónicas vigente con la "participación de las Fuerzas Armadas". Y deslizó que la supuesta vulnerabilidad del sistema podía servir para manipular el resultado electoral en su contra.



La justicia señala a Bolsonaro de abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación. Al tiempo que pide que sea declarado inelegible.

Este miércoles, antes del inicio del proceso en el TSE, el expresidente pidió un "juicio justo". En una entrevista con el canal CNN Brasil afirmó: "No hay ninguna materialidad (fundamento) en el proceso. No debería haber otro resultado que no sea el archivado (...) Pido a los señores jueces que hagan un juicio justo"-

Si el jueves los miembros del TSE no llegan a votar ni a oficializar una decisión sobre el futuro de Bolsonaro, están previstas otras dos sesiones plenarias más, el 27 y 29 de junio. Tampoco se descarta un aplazamiento del proceso, que podría suceder si uno de los siete jueces del TSE pide más tiempo para evaluar su decisión.

Siga en vivo el inicio del juicio contra Bolsonaro que podría sacarlo de la arena política en Brasil.