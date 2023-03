El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, en Estados Unidos desde que dejó el poder, anunció que regresará a su país el 30 de marzo, en medio del escándalo por las joyas que recibió de Arabia Saudita y que devolvió este viernes por orden de un tribunal.



"Voy a trabajar en el Partido Liberal (...) recorrer Brasil y hacer política", dijo Bolsonaro al informar de su regreso a la Record TV en Florida, en una entrevista publicada el jueves de madrugada.



"Mantener en pie la bandera del conservadurismo" en Brasil es la misión que se fijó el líder ultraderechista. Por su parte, su Partido Liberal (PL) informó el viernes en redes sociales que Bolsonaro desembarcará en Brasilia el día 30 a las 7H30 locales (10H30 GMT).



El expresidente se instaló en Estados Unidos a fines de diciembre, poco antes de que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tomara el 1 de enero el relevo al frente de la presidencia, tras ganar las elecciones de octubre.



En la entrevista, Bolsonaro afirmó además que iba a devolver un paquete de joyas regaladas por Arabia Saudita y que habrían ingresado a Brasil de forma irregular. Estas fueron entregadas este viernes al banco público Caixa Económica Federal, confirmó a la AFP la asesoría de Bolsonaro.

Fotografía de las joyas que el Gobierno saudí regaló en 2021 al exgobernante Jair Bolsonaro y su esposa, Michelle Bolsonaro. Foto: EFE/Isaac Fontana

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) había ordenado la semana pasada su entrega y dado cinco días al exmandatario para hacerlo.



Las joyas, de la lujosa marca suiza Chopard y con un valor estimado en 75.000 dólares, fueron traídas a Brasil en 2021 por la comitiva del entonces ministro de Energía de Bolsonaro, Bento Albuquerque, tras una visita oficial al país árabe.



A diferencia de este juego, un primer paquete de joyas de diamantes de la misma marca destinados a su esposa Michelle y valuada por la prensa en 3,2 millones de dólares, fue incautado por la Aduana cuando el ministro y su equipo llegaron a Brasil.



"Yo supe de esto apenas un año después y mi esposa lo supo por la prensa. Ella no tiene nada que ver con esto, la caja que era para ella está en la aduana", afirmó Bolsonaro a la Record TV.



"No existe de nuestra parte ninguna intención de desaparecer con ese material. Ni con las armas", agregó, en referencia a dos armas de fuego que recibió como regalo de los Emiratos Árabes Unidos en 2019.



Bolsonaro también entregó este viernes ese presente a la Policía Federal, según su asesoría.



CNN Brasil mostró a los abogados de Bolsonaro llegando a la sede policial en Brasilia con un bolso negro donde estarían las armas.



La ley brasileña determina que los funcionarios públicos solo pueden quedarse con obsequios que sean "muy personales y de mínimo valor monetario", según el TCU, que investiga el caso.

AFP