El expresidente colombiano Iván Duque dijo este miércoles en una entrevista con CNN en Español que su "gran frustración" como gobernante fue no haber visto la "caída de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela" y se mostró totalmente contrario a cederle un palmo de territorio a Nicaragua.



"Es preferible un siglo de tensiones a cederle territorio de Colombia a la dictadura de Daniel Ortega", aseveró en la entrevista que se emitirá en el programa de Camilo Egaña y de la que CNN adelantó algunos extractos a la agencia Efe.



Duque (2018-2022), que traspasó el poder a Gustavo Petro el pasado 7 de agosto, habla en esa conversación sobre su nueva vida, qué pasó con el uribismo en las últimas elecciones y qué objetivos logró durante su gobierno.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Cuando se le preguntó por lo que más le duele no haber podido hacer mientras estuvo en la Casa de Nariño, Duque respondió que no vive la vida "pensando en fracasos" y que, además, tiene la "satisfacción de haber cumplido más del 80 % del plan de desarrollo y más del 90 % de un plan de gobierno".



Pero reconoció que su "gran frustración" es que Maduro siga siendo presidente de Venezuela, un país vecino de Colombia con el que Petro ha restablecido relaciones diplomáticas.



"Yo enfrenté ese bandido, lo denuncié ante la Corte Penal Internacional. Participamos con muchas naciones en ese cerco diplomático. Y, por supuesto, aunque tenga esa frustración de no haberlo visto caer en mis cuatro años, también tengo claro que la defensa de la democracia no termina con la Presidencia", agregó.



Duque aseguró que su "voz seguirá al lado de la resistencia democrática y seguirá al lado de los demócratas de América Latina buscando el retorno de esa democracia a Venezuela".



EFE

