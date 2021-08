Cientos de chigüiros causan destrozos en exclusivo sector de Buenos Aires

En Argentina se generó una polémica por la presencia de chigüiros en uno de los sectores mas exclusivos al norte de Buenos Aires. Los habitantes aseguran estar irritados por la presencia de estos animales en sus conjuntos residenciales, construidos sobre los humedales del Paraná. El debate estalló en redes sociales donde se cuestionó sobre los privilegios de los más ricos.



Según el diario La Nación, de Argentina, el origen de la disputa empezó por las diferentes denuncias de los residentes quienes señalan que los chigüiros han dejado parques destrozados y mascotas heridas. Aunque el temor más grande de los vecinos es que los chiguiros puedan atacar a algún niño, algo que aún no ha sucedido, apuntó el diaro.



El primer caso fue de un schnauzer mini que según el relato de Myriam Couriel, que vive en el barrio Las Glorietas, en Nordelta, una mañana su perro salió al jardín y fue atacado por los chigüiros "creemos que eran un macho y una hembra y ella estaba embarazada, por lo que el macho la defendió, aunque no sé de qué porque Oreo (el perro) no hizo nada. Luego yo salí y los carpinchos se escaparon al lago” relató la residente, para la prensa La Nación.

Los carpinchos están viviendo en las noticias y los memes, pero son animales que viven en zonas de humedales. El avance de la urbanización y de diferentes actividades productivas afecta a nuestra fauna nativa. Estas acciones han desplazado al carpincho, de su ecosistema natural pic.twitter.com/tkLDIsijFW — Prisma_er (@er_prisma) August 25, 2021

La Nación señaló que los habitantes dicen que otro de los problemas que se generan es la interrupción del tránsito cuando las manadas cruzan la calle generando accidentes. Uno de estos casos fue cuando un motociclista cayó al suelo luego de golpear a un chigüiro que pasaba por la avenida. Ninguno de los dos sufrió heridas graves.

Así fue el ataque carpincho a un motociclista. Se pusieron picantes. 👇🏻 pic.twitter.com/0qclhr4YEO — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) August 19, 2021

Adelmar Funk, fundador del Complejo Ecológico de América, en el partido de Rivadavia, noroeste de la provincia de Buenos Aires, le habló a la prensa de la Nación sobre la situación de los chigüiros que según él, no aparecieron, sino que volvieron.



"Los seres vivos van creando sus espacios y estoy seguro que lo que sucede en Nordelta tiene que ver con que crearon un ecosistema que favorece el regreso de estas especies. Los carpinchos suelen tener muchas crías; cuando te diste cuenta de que aumentó la población es porque ya tenés el problema encima.” señaló Adelmar para la prensa La Nación.

material de propaganda del frente carpincho de liberación de los humedales. cortesía del archivo general de la nación pic.twitter.com/AAYtmryl3B — CJ Camba (@CJ_Camba) August 19, 2021

El debate

Según apuntó el diario El Universal, los residentes de las zonas piden que estos animales sean trasladados a otros lugares, sin embargo, expertos señalan esta opción como nula. Matías Arrigazi, licenciado en Ciencias Biológicas fue tajante: “Levantar el barrio es utópico y hay que respetar la biodiversidad, entonces hay que buscar una solución de convivencia que contemple a ambas partes”. señaló el experto al diario. “El daño para la fauna silvestre ya está causado debido a la intervención del hombre. La naturaleza se regula sola y, cuando los humanos se meten, se rompe el equilibrio”, alertó.



Por su parte, Funk, del Complejo Ecológico América, citado por la prensa de la Nación, afirmó que no hay una región a la que esos carpinchos puedan ser trasladados: “No podés llevar cientos de carpinchos donde ya hay una población establecida de estos animales. Esto que sucede en Nordelta es parte del drama que estamos generando con los ecosistemas. Las autoridades tendrán que buscar una solución, pero suele suceder que la dirigencia política es analfabeta desde el punto de vista de la ecología, no me refiero a los técnicos de Flora y Fauna, sino a la gente que tiene que tomar decisiones vinculadas a ver qué hacemos para no alterar los ecosistemas”. Indico el experto al diario La Nación.



Al parecer, no se ha encontrado todavía una solución definitiva. Mientras tanto, las personas en las redes sociales siguen criticando las posiciones de ambos bandos, unos pidiendo que se frene el avance de construcciones sobre estos ecosistemas y otros ridiculizando y poniéndole humor a esta problemática.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

Con información de La Nación y El Universal (GDA)

"Carpinchos recuperando el territorio de humedales." - Pintura al óleo, 2021 pic.twitter.com/1bPtxaSF0B — 𝕄ica (@psicodeliactiva) August 21, 2021

