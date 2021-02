‘Sanciones han exacerbado calamidades humanitarias en Venezuela’: ONU

Tal como estaba previsto, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre medidas coercitivas unilaterales y Derechos Humanos, Alena Douhan, compartió este viernes las observaciones preliminares de su visita a Venezuela.



“Me preocupa que las sanciones sobre el petróleo, oro y minería, el bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central, han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes, al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener infraestructura y programas sociales, lo que ha tenido un efecto devastador sobre toda la población venezolana”, dijo Douhan, en conferencia de prensa desde Caracas.



La relatora había arribado al país el pasado 30 de enero, con la intención de evaluar, entre el 1º y el 12 de febrero, el impacto de las sanciones en los derechos humanos



Definió la situación de “compleja y alarmante”, y entre las consecuencias enumeró impedimentos a la atención pública, que –a su juicio– contemplan la falta o insuficiencia de medicinas y vacunas, aumento de precios, cortes eléctricos, escasez de agua, problemas sanitarios, entre otros.



“Subrayo que las sanciones multilaterales a los sectores económicos del petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión son violación del derecho internacional y su ilegalidad no se excluye con hacer referencia a las contramedidas”, dijo Douhan.



También instó al gobierno de los Estados Unidos a “terminar” la emergencia nacional relativa a Venezuela, a reconsiderar y levantar sanciones impuestas al sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias a terceros y abstenerse de poner sanciones para el diésel.



Reacciones

El canciller del régimen, quien estuvo entre los representantes del chavo-madurismo que sostuvo reuniones en días pasado con la relatora, celebró su declaración preliminar.



“Ojalá que los compatriotas que no han entendido el efecto devastador de las sanciones unilaterales puedan leer y estudiar críticamente el informe de la relatora de la ONU, Alena Douhan. El levantamiento de las sanciones debe ser una demanda unitaria de todos los venezolanos”, publicó en su cuenta de Twitter.



Desde la oposición, el comisionado del líder opositor Juan Guaidó para la ONU, Miguel Pizarro, lamentó que Douhan se prestara “para la propaganda y narrativa" que, a su juicio, excusa al régimen de responsabilidad en la emergencia humanitaria y la violación de derechos humanos.



“Lamentamos las imprecisiones de la relatora y la falta de mención a temas como corrupción, ineficiencia, violencia política y uso del hambre como herramienta de control social y político”, trinó Pizarro, al tiempo que tildó de positiva la preocupación expresada por la persecución a las ONG y trabajadores humanitarios, el índice de inseguridad alimentaria, la disminución de la capacidad adquisitiva, la crisis de refugiados y migrantes, y el declive del sistema de salud.



Entre las ONG, sin embargo, hay indignación. Así lo manifestó a EL TIEMPO Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia.



“(Es) una oportunidad perdida que tuvo la relatora de describir la verdadera realidad del país, no la que el gobierno expone. Tenemos que decir que no es por falta de información, porque ella se reunió con nosotros, las organizaciones de derechos humanos, se le explicó con mucho detalle lo que había ocurrido, cómo la emergencia humanitaria era previa a las sanciones, y luego tuvo una reunión con organizaciones humanitarias, que también le dijeron lo mismo, y ahora en este discurso solo aparecen las sanciones como responsables de todo esto”, lamentó Daniels.



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

