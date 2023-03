La inestabilidad económica en Venezuela, marcada por un periodo de hiperinflación que duró cuatro años, obligó a que a la fecha se cuenten más de siete millones de migrantes. De ese número, 171.050 vive en Argentina según las cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V).



Los años más duros de la hiperinflación venezolana empezaron en 2017. Sin embargo, en 2014 la escasez de medicamentos y alimentos marcó un hito que abonó el terreno para el éxodo masivo.

La carestía y variación constante de los precios recordaban a la Argentina de principios de los 90, en la que el costo de los productos no era el mismo en cuestión de horas.



Hoy, quienes han migrado a ese país, sienten que a pesar de los pronósticos económicos, con una inflación interanual de 100 por ciento hasta el pasado mes, la “experiencia” venezolana los ha hecho precavidos y creen que no se compara con lo vivido en el país vecino.



“El proceso inflacionario en Argentina es incomparable con la crisis que yo viví en Venezuela”, dijo a EL TIEMPO, Laura Gutiérrez, una joven que migró desde Caracas en el año 2018 y que asegura que el nivel económico que ha logrado en Buenos Aires no se acerca a la manera en cómo vivía en su país.



“El dólar en 2018 estaba en 18 pesos y ahora en marzo de 2023 está a 378. Podría sonar y es alarmante pero cuando vienes de una situación tan extrema como la que vivimos todos los que trabajamos y vivimos en Venezuela no es comparable”, insiste Gutiérrez, quien en Venezuela era músico y periodista.

Personas hacen compras en un almacén en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE / Enrique García Medina

Sortear la hiperinflación parece una habilidad aprendida por muchos, incluso sin conocimiento de micro o macroeconomía, pero la experiencia los hace precavidos.



Irene Cásseres es una profesora de idiomas que en 2021 se fue a las afueras de Argentina.

Fernández no ha aclarado si será candidato a la reelección. Foto: EFE

En primer momento no pensó en salir de Venezuela, “a pesar de la situación, estaba resistiendo”, dice a este diario.



Sobre el tema económico, Cásseres recuerda el impacto inflacionario cuando vivía en Caracas y lo difícil que era manejar dos monedas, dólares y bolívares. Ahora como migrante insiste en que nadie quiere repetir una situación similar.

“Gracias a la nefasta experiencia de Venezuela lo voy llevando con bastante planificación, conciencia, y responsabilidad. Igual a veces eso no basta pues se siente la inflación cada vez que se va a comprar”, narra Cásseres, quien también hace postres y relata que una canasta de huevos costaba en diciembre 800 pesos y ahora se encuentran por 1.100 pesos.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS