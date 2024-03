Indignación por grave caso de bullying en colegio de Chile contra un niño discapacitado

Un grave caso de bullying en un colegio de Chile ha causado gran indignación en las redes sociales, pues en este se ve a un niño, que cursa grado sexto, pateando a su compañero discapacitado en el suelo.

Las imágenes fueron grabadas por una compañera de la institución, quien posteriomente las envió a los padres del menor discapacitado y ellos actuaron de manera inmediata sin tener respuesta del colegio.

Adicional a esto, el video muestra que en el aula de clases no se encuentra ningún profesor y que los compañeros de curso tampoco intervienen para detener la agresión.

El niño padece una enfermedad conocida como espina bífida que afecta su columna y por lo tanto, debe utilizar una silla de ruedas, lo que sería la principal razón del bullying en su contra.

En declaraciones con T13 el papá del menos víctima de bullying dijo: "Veo el video y digo: 'voy a hablar al colegio, esto no puede ser'. Voy al colegio y no hay respuesta, ni ellos sabían qué pasó. Fui yo el que informó al colegio lo que está pasando", comentó.

ENTÉRESE | 🗣️“ME DUELE”



Habla padre del niño que fue víctima de bullying registrado en el colegio María Reina Inmaculada ubicado en la Isla de Maipo, en Chile. https://t.co/8kwU4uQnUE pic.twitter.com/IsnO4BLYxs — Sextovisión (@6toVision) March 29, 2024

Con la voz cortada, el hombre asegura que al inscribir a su niño en la institución, pensó que sería cuidado, pero la situación se viene presentando desde hace varios meses.

"Desde hace un año que mi hijo está recibiendo el bullying y no ha actuado el colegio como corresponde. Y se caracterizan de la igualdad, de la inclusión", agregó.

"Tener que sacarlo ahora porque el colegio no hace nada. A mí me duele porque me dice: 'Papá, quiero ir (al colegio)'. ¿Qué le puedo decir a mi hijo?", concluyó el hombre quien espera una respuesta dl colegio.