La carrera de Subrahmanyam Jaishankar está marcada por una trayectoria de servicios a su nación y de cultivo de las relaciones internacionales. Su conocimiento y disciplina le han permitido a nuestro huésped de honor realizar contribuciones de gran incidencia y alcance en la esfera diplomática global. La llegada del canciller indio a Latinoamérica, en particular a Panamá y Colombia, es una oportunidad irreemplazable para generar un nuevo ciclo de dinamización conceptual y práctica de las relaciones indo-latinoamericanas, refrendar vínculos y valores compartidos y, a la vez, desbrozar caminos amplios e inéditos.

Las ideas de Jaishankar

El libro del ministro indio de asuntos exteriores, The India Way: Strategies for an Uncertain World, nos ofrece una interpretación verdaderamente diferente, una visión genuina acerca del pensamiento oficial indio sobre los asuntos internacionales y sobre los conflictos universales. La obra es formidable tanto en su estilo como en su contenido. Abundante en aforismos aparentemente sencillos, pero llenos de enseñanzas, con extraordinaria sinceridad. El libro sorprende, pues proviene del más sobresaliente miembro del gabinete ministerial de la nación asiática y a la vez que perfila las posiciones de India ante los mayores asuntos globales, nos brinda una perspectiva renovada en el análisis de las relaciones internacionales del presente histórico.



En esa perspectiva innovadora Jaishankar nos deja conocer su crítica al alineamiento como correspondencia biunívoca o subordinante. Hablando ante el Diálogo Raisina, la conferencia anual multilateral en la cual India hace conocer su postura e iniciativas en los órdenes geoeconómico y geopolítico, el canciller indio hizo valer su fuero con base en el peso de India como gran nación emergente: el país necesita dejar atrás la idea de que requiere la aprobación de otros países. Su declaración fue rotunda: “Nosotros tenemos que confiar acerca de quiénes somos. Pienso que es mejor engranar con el mundo sobre la base de lo que somos que tratar de complacer al mundo con una plantilla imitativa de lo que otros son. Esta idea de que otros nos definan ha de ser superada, de algún modo supone que necesitamos obtener la aprobación de estados, regiones o poderes. Yo creo que eso forma parte de una era que nosotros necesitamos colocar en el pasado”.



Ratificando la aspiración india respecto a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en diálogo entre ministros de exteriores de Argentina e India, Jaishankar declaró: “Nosotros continuaremos hablando para el mundo en desarrollo y para el sur global, así como de los valores e ideas que representamos. En una macro perspectiva global, nuestros países deben continuar defendiendo la multipolaridad y el multilateralismo reformado para alcanzar un orden mundial transparente basado en reglas nítidas”.

Reconocido por los académicos e internacionalistas por su aporte en la construcción renovada del concepto de alineación. Su concepción es cuidadosa al no descalificar el no alineamiento, pero formula un postulado más contemporáneo: es posible practicar una alineación múltiple que se apoye en plataformas multidimensionales y dentro de la cual cada país promueva sus intereses y haga prosecución de sus logros fortaleciendo nexos con diversas naciones, sin que una aproximación signifique desestimar relaciones y acuerdos con otro país u otra región. No alineamiento, en cuanto no se trata de pertenecer a un solo bloque o a una estructura subordinante, multialineación, en cuanto se practica un sistema plural de relaciones donde el interés nacional sea reconocido, así como el beneficio recíproco dentro de una solidaridad mucho más orgánica que mecánica, más nítida y transparente. No debe sorprendernos en tal contexto que India forme parte del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, también conocido como Quad, foro estratégico informal entre Estados Unidos, Japón, Australia e India que se mantiene mediante cumbres semiregulares, intercambios de información y ejercicios militares entre países miembros, mientras preserva su vínculo con The Shanghai Cooperation Organization (SCO) y anuncia su presencia en la cumbre, de SCO, en Samarkanda. Jaishankar lo escribe: “Este juego se practica mejor con el pie delantero, apreciando que el progreso en cualquier frente fortalece el de todos los demás”. Y lo hace sin soslayar las diferencias con China ni la transformación de los nexos con Estados Unidos durante los últimos 20 años, dado que, según sus palabras: “Un superpoder emergente ahora reside en nuestras fronteras por primera vez en nuestra milenaria historia”.

Una nueva oportunidad

La visita del ministro Subrahmanyam Jaishankar constituye una gran oportunidad para India, Latinoamérica y el Caribe. Las relaciones han tenido un comportamiento creciente y, con el correr de los años, exhiben algunos logros. Atrás han quedado las relaciones de baja latencia propias de la solidaridad anticolonial y del alborozo por la epopeya Gandhiana. Allí prevalecieron las declaraciones emotivas que nos hermanaron, pero no lograron dar base material a la integración. El propio movimiento de los No Alineados abrió un espacio en el orden político mundial, mas no pudo generar realidades de gran mérito en la cooperación sur-sur. Vino entonces lo que se denominó la “diplomacia petrolera y de otros minerales” cuando la industrialización india requirió de combustibles y materias primas incrementando las magnitudes comerciales con mejores términos de intercambio, pero sin integración económica real en cuanto a agregación de valor. Los últimos quince años nos dan cuenta de un proceso con mayor complejidad, donde la complementariedad económica ha sido acompañada de la integración comercial y de un flujo de inversiones que conoce de iniciativas multiplicadoras en los dos escenarios que nos dan las trazas de un despertar confluente y esperanzador.



Esta visita del Canciller indio incluye a Panamá, Colombia, Guyana y República Dominicana. Corresponde a un segundo periplo dinamizador de los vínculos con Latinoamérica y el Caribe que inició con la visita de Jaishankar a Argentina, Brasil y Paraguay en agosto de 2022. Esa gira trajo consigo resultados en el intercambio comercial y de inversiones con Brasil, en la suscripción de acuerdos con Argentina en agricultura avanzada y en energías renovables e investigación nuclear. La presente visita es preparada por las Cancillerías de Panamá y Colombia con las misiones diplomáticas, instituciones de promoción del comercio, las inversiones y el turismo, sectores empresariales y la academia. En Bogotá estará el 26 de abril en un encuentro bilateral con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, y el 27 de abril se reunirá con el sector empresarial.

Para asegurar un contenido con mayor alcance regional, visión macroscópica y proposiciones estratégicas, CAF Banco de Desarrollo de América Latina ha brindado su concurso y acompañamiento al Gobierno de Panamá, integrando al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Comercio e Industrias, a la Confederación de la Industria de la India (CII) y a expertos internacionales en el ‘Foro América Latina y el Caribe-India’. Para tal efecto, CAF ha preparado un documento de encomiosa elaboración que detalla las bases para un nuevo ciclo de las relaciones Indo Latinoamericanas: la construcción de una plataforma multidimensional de integración, los diez pilares para animar tanto la esperanza como la confluencia entre las dos macro regiones, el desafío de escalar, diversificar y sofisticar el comercio y la inversión, la seguridad alimentaria, la movilidad sustentable, la seguridad energética, las tecnologías 4.0 para la inclusión social y productiva, la medicina inteligente, la diplomacia local y una sugestiva meta de alcanzar los cien mil millones de USD en el comercio al cabo de cinco años.

He tenido la suerte de estar invitado como conferencista en el Foro auspiciado por la CAF en Panamá para sumar voces y experiencia con calificados académicos y diplomáticos, así como para intercambiar opiniones con la delegación empresarial india y los organismos internacionales. Voy a disertar sobre algunos de los casos exitosos que reseña la publicación preparada por CAF, así como sobre los mediadores culturales sobre los cuales es preciso trabajar para conseguir resultados de mérito en el esfuerzo integrador.

En el caso de Colombia, la visita ha sido preparada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que ahora cuenta con la denominada Estrategia Asia, ProColombia y su equipo técnico, la Misión Diplomática de India en Colombia, empresarios vinculados con India y voceros de la Academia. El canciller Jaishankar conocerá de primera mano las nuevas visiones de nuestra política exterior, los pormenores de las políticas de comercio internacional y atracción de inversión extranjera, así como las apuestas productivas de Colombia en su nueva política de reindustrialización: la transición energética, la agroindustrialización y soberanía alimentaria, la reindustrialización del sector de la salud, la reindustrialización para la defensa y la vida y la apuesta por los territorios y su tejido empresarial.



Hagamos votos porque esta visita del alto dignatario de la nación india tenga consecuencias y resultados plausibles. Para ello es necesario el concurso articulado de las instituciones internacionales, gubernamentales y el empresariado. Y el de los comunicadores, la academia y los trabajadores de la cultura. Podemos empezar ampliando y profundizando la información sobre India para nuestros compatriotas latinoamericanos. Lo consigné hace dos años en mi libro Ádeiocracia: “(…) es necesario dejar atrás esa visión elemental de la India referida a su exotismo sin discernimiento, a una pobreza sin apreciación de los logros de su transformación social (17 millones de pobres ingresan anualmente a los grupos intermedios) y a una sociedad de contrastes sin incluir el más representativo de ellos, bien definido por Amartya Sen, el frenético amor contrariado entre la tradición y la modernidad”.

