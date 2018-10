¿Qué tanta importancia tiene la CAN para Colombia y la región?

La Comunidad Andina (CAN) tiene un nuevo secretario general. Se trata del diplomático y abogado colombiano Héctor Quintero Arredondo, quien ocupará el cargo para el periodo 2018-2023.



La elección de Quintero se tomó en Lima (Perú), donde se celebró el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.



El abogado reemplazará en el puesto a su compatriota Luz Marina Monroy, quien ocupaba de manera interina la Secretaria General desde junio pasado, cuando terminó el período del boliviano Walker San Miguel.

¿Quién es Quintero?

Héctor Quintero Arredondo tiene una amplia experiencia en cargos públicos, privados y políticos.



Fue Senador y Representante a la Cámara, así como embajador de Colombia en Perú. Trabajó como asesor en la Secretaria de Gobierno de la Gobernación de Antioquia y también en el Ministerio de Comercio.



También fue presidente de la Banca de Desarrollo del Ministerio de Hacienda y de Crédito Público de Colombia, así como de Findeter.



El diario La República, además, aseguró que Quintero se ha desempeño como docente en las universidades Pontificia Bolivariana y de Medellín.

Héctor Quintero, nuevo secretario general de la CAN. Foto: Cortesía CAN

¿Qué es la CAN?

La Comunidad Andina nació el 26 de mayo de 1969, cuando se suscribió el Acuerdo de Cartagena. Dicho documento estableció los mecanismos y políticas que debían seguir los países miembros para poner en marcha el proceso de integración.



Son 4 los países que hacen parte del organismo: Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Hasta el 2006 Venezuela también estaba, pero el entonces presidente Hugo Chávez tomó la decisión de dejarlo, pues lo consideraba “una gran mentira”.



Algunos de los objetivos por los que trabaja la CAN son: promover un desarrollo equilibrado y armónico entre los países miembros, acelerar el crecimiento de empleo para los habitantes de los países y fortalecer la solidaridad subregional para reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los países, entre otros.

La CAN nació el 26 de mayo de 1969. Foto: Efe

¿Sigue siendo importante?

Para Martha Ardila, Politóloga y PhD. en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la CAN, en general, fue importante, pero en la actualidad no tiene la misma trascendencia.



“Es un grupo que atraviesa por una crisis de legitimidad, los países que hacen parte de él no creen en sus instituciones”, señaló.



Ardila resaltó que el organismo tuvo logros importantes, como suscribir el ATPA con Estados Unidos, que fue un acuerdo para que los productos exportados de la región hacia el norte de América fueran sin aranceles.



“Colombia se benefició en el café, las flores, las confecciones, la confitería: el 90% de las exportaciones iban con aranceles bajos”, agregó.



No obstante, manifestó que la salida de Venezuela fue un golpe duro: “Perú y Colombia firmaron TLC’s bilaterales con Estados Unidos y dejó de crecer”.



“Yo siento que la CAN se mantiene porque es el escenario natural de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia: son países con buenas relaciones, pero sus proyectos políticos son muy diferentes”, dijo.

Para los expertos, el CAN sirvió para crear un sistema de comercio exterior en la región. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Rafael Piñeros, coordinador del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, aseveró que la CAN ayudó a transformar y fue el primer espacio de integración y comercio exterior que tuvo el país.



“Para mí sigue siendo muy importante, a pesar que las cifras no son tan abultadas del presente. Es un mecanismo que le permite a las exportaciones no tradicionales, como el aluminio, el vidrio, los productos lácteos, ser una fuente de ingreso para el país”, añadió.



Aldo Olano, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, el papel de Colombia en el narcotráfico es el de víctima, estuvo de acuerdo con Piñeros.



“El organismo sigue siendo importante, ha alcanzado un límite de desarrollo, pero cuenta con un sistema de instituciones que son útiles”, valoró.



El experto consideró que lo que tenía que hacer la CAN ya se logró: “Constituyó una zona de libre comercio entre los países miembros y dio otras alternativas, como en el plano educativo”.



“Ahora, lo que creo que tiene que hacer es fortalecer lo que tiene y trabajar en temas como el cambio climático o las migraciones", cerró.



