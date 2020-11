Eta devasta comunidad indígena en el Caribe, según pobladores

El huracán Eta, que tocó tierra en territorio nicaragüense con categoría 4 en la escala Saffir-Simpson (de un máximo de 5), devastó una comunidad indígena en la costa Caribe del país centroamericano, según informaron sus pobladores.



Eta, degradado este miércoles a tormenta tropical en el norte de Nicaragua, arrasó con la comunidad de Wawa Bar, ubicada en el noreste del Caribe nicaragüense, según imágenes compartidas por los primeros habitantes en regresar al lugar, que solamente es accesible desde el mar Caribe.



"Miren, miren, para que quede en la historia: esto era Wawa, busquen sus casas, seguro no las van a encontrar, ya no quedó nada de Wawa, esto era Wawa", dijo un hombre que grabó uno de los vídeos, en lengua miskita, y cuyas palabras fueron traducidas por familiares de la zona.



Ninguna de las 156 viviendas que existían en Wawa Bar ha quedado habitable, y de las casas que se encontraban en la primera línea frente a la costa del mar Caribe solamente quedaron sus bases, confirmaron los testigos. Wawa Bar, ubicada a 30 kilómetros al sur de Bilwi, cabecera de la Región Autónoma Caribe Norte (RACN), fue la comunidad que recibió el impacto del ojo de Eta al mediodía del miércoles, cuando el huracán ingresó a tierra.



La comunidad indígena fue arrasada por vientos que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) había catalogado como "catastróficos", con velocidades de hasta 240 kilómetros por hora, según cálculos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).



Una parte de las viviendas de Wawa Bar desapareció en medio de las olas, indicaron los informantes, que de acuerdo con los cálculos del NHC superaron los seis metros de altura. El pasado lunes las autoridades nicaragüenses habían informado de la evacuación de unas 350 personas de Wawa Bar hacia Bilwi.



También hubo denuncias de que no se trasladó a toda la población, establecida oficialmente en 1.521 habitantes. Hasta ahora no se sabe qué ocurrió con las personas que no fueron evacuadas.



Algunos familiares de los indígenas de Wawa Bar comentaron en redes sociales que esperan que se hayan introducido al mar en sus lanchas, con rumbo sur, como suelen hacer en situaciones similares.



Eta, considerado como un huracán "extremadamente peligroso", dejó un rastro de destrucción en la región norte de la costa Caribe de Nicaragua, cuya trascendencia real todavía es desconocida, mientras el fenómeno se desplaza como tormenta tropical con rumbo oeste, hacia la zona norte del país, antes de cruzar a Honduras.



Al menos dos personas murieron ayer en un derrumbe atribuido al exceso de lluvias causado por el huracán Eta, pero estos no han sido reconocidos por las autoridades, que mantienen que el ciclón únicamente ha ocasionado daños materiales.

