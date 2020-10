Delta toca tierra en México como huracán de categoría dos

El huracán Delta se debilitó a tormenta de categoría 3 justo antes de azotar Cancún, pero sigue siendo potencialmente mortal. Delta toco tierra en el noreste de la Península de Yucatán, cerca de Puerto Morelos, dijo el Centro Nacional de Huracanes la mañana de este miércoles en Nueva York.



Los vientos máximos sostenidos estuvieron cerca de 185 kilómetros por hora y la marejada ciclónica elevó los niveles de agua 2,5-3,5 metros a lo largo de la costa norte de la Península de Yucatán, informó el centro este miércoles temprano.



Se prevé que el huracán se fortalezca en los próximos días nuevamente a categoría 4 a medida que avance sobre el Golfo de México en dirección a Estados Unidos.



"Se esperan pocos cambios en la fuerza antes de que el centro llegue a la costa de la peninsula de Yucatán durante las próximas horas", dijo el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU.

"Aunque es probable que se debilite un poco a medida que Delta avance sobre la península de Yucatán, se pronostica una intensificación cuando el huracán se mueva sobre el sur del Golfo de México el miércoles por la noche y el jueves".



Se pronostica que el huracán atraviese la región productora de energía del Golfo antes de llegar este sábado probablemente a Luisiana, que ya fue azotada dos veces este año. Los vientos de Delta pueden romper arboles, aplanar casas y provocar cortes de energía que duren semanas.



"Se esperan condiciones de huracanes y marejadas ciclónicas extremadamente peligrosas en partes del norte de la península de Yucatán en México", dijo Dan Brown, un meteorólogo del centro.



Delta amenaza con convertirse en el último de una serie de desastres naturales mortales en 2020, un año que está marcado por una temporada de huracanes hiperactiva, incendios forestales devastadores y un derecho que causo estragos en el medio oeste de EE. UU.



Delta alcanzará el récord de ser la décima tormenta tropical o huracán que azota Estados Unidos en un año. Se formaron tantas tormentas tropicales que el centro de huracanes agotó todos los nombres de su lista oficial y recurrió al alfabeto griego para designar los sistemas frontales.



Los vientos de Delta aumentaron de 112 kilómetros por hora a 177 kilómetros por hora en 24 horas, que es la intensificación mas rápida para una tormenta de octubre desde el huracán Wilma en 2005, informo en un tuit Phil Klotzbach de la Universidad Estatal de Colorado.



Cancún y la cercana isla de Cozumel están a punto de "recibir un duro golpe", dijo Chuck Watson, modelador de desastres de Enki Research.



Agregó que Delta podría causar a México danos y perdidas de entre US$ 12.000 millones y US$ 16.000 millones, y de otros US$ 2.000 millones a la costa estadounidense a finales de esta semana, dependiendo de su ruta exacta.

Las autoridades mexicanas decretaron este martes alerta roja en el norte del estado caribeño de Quintana Roo, donde se encuentra la ciudad de Cancún. Foto: Efe

México comenzó a evacuar la zona hotelera en Cancún y la isla de Holbox a medida que Yucatán se preparaba para el impacto de Delta, dijo el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, en un tuit.



Mientras tanto, el presidente del país, Andres Manuel López Obrador, dijo este martes que enviaría a 5.000 miembros de las fuerzas armadas de México a Yucatán para realizar esfuerzos de prevención.



El huracán Wilma obligó a 70.000 personas a huir y dejó a 300.000 sin hogar después de que azoto Yucatán en octubre de 2005, según los centros de información ambiental de EE. UU. La tormenta tocó tierra cerca de Playa del Carmen el 22 de octubre con vientos de 210 kilómetros por hora.



Los productores de petróleo y gas, incluidos Enbridge Inc., BHP Group y Royal Dutch Shell Plc, estaban evacuando o preparándose para evacuar a los trabajadores de las plataformas del Golfo antes de la llegada de Delta.



Los operadores habían cerrado alrededor de 29% de la producción de crudo y 8,6% de la producción de gas, informo la Oficina de Control de las Normas de Seguridad y Medio Ambiente.



Después de que Delta pierda fuerza tras golpear a Yucatán, se espera que se intensifique brevemente a categoría 4 en el Golfo a medida que avanza hacia Luisiana, que fue azotada por el huracán Laura en agosto.



El agua fría y la cizalladura del viento en el norte del Golfo podrían debilitar a Delta, pero es probable que vuelva a tocar tierra como huracán, dijo Rob Miller, meteorólogo de AccuWeather Inc.



"Existe una probabilidad cada vez mayor de marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos huracanados peligrosos, especialmente a lo largo de las costas de Luisiana y Mississippi, a partir del viernes", advirtió Brown.



Nueva Orleans instó este martes a los residentes a "recolectar alimentos, agua y medicamentos para al menos tres días" en un mensaje de texto enviado por su sistema de alerta de emergencia.



Miller dijo que espera que la tormenta golpee en algún lugar al oeste de Nueva Orleans, pero la marejada ciclónica, las fuertes lluvias y los vientos podrían llegar hasta el Mango de Florida.



"Esta región es el imán para los huracanes este año", dijo Miller. El Atlántico generó 25 tormentas este ano, la segunda mayor cantidad registrada después de 2005, cuando el mortal huracán Katrina inundo Nueva Orleans.



