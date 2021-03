Honduras se convirtió en un ‘narco-Estado’, según EE. UU.

En plena época de elecciones en Honduras, los narcoescándalos salpican a diferentes cúpulas de la política del país centroamericano.

En cuestión de días, varias declaraciones de excapos contaminan a expresidentes, aspirantes a la presidencia y al mismísimo jefe de Estado actual, Juan Orlando Hernández, quien comenzó su mandato en 2014 con la bendición del Gobierno estadounidense y hoy es su enemigo.



Y es que a principios de mes, en una corte federal de Nueva York, durante el juicio a Geovanny Fuentes, un presunto narcotraficante hondureño, el fiscal Jacob Gutwillig le dijo al jurado que tanto el acusado como el gobernante eran socios y “planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran”.



(También puede leer: Tiroteo en Caracas: intentan atacar un comando de la Guardia Nacional)



Considerado por los fiscales un “co-conspirador” dentro de un “narco-Estado”, Hernández, sin embargo, se presenta como un adalid en la lucha contra las drogas en su empobrecido país.



Desde entonces se han desatado toda clase de reacciones, pero el caso avanza a gran velocidad y no tiene buena pinta.



El presidente se apresuró a reaccionar. “Cómo creer testimonios falsos (de) que yo hacía tratos con los narcos”, escribió Hernández en Twitter, donde aseguró que los traficantes usan acusaciones contra él como una “llave mágica” para no morir en una “cárcel extranjera”.

'Todos los presidentes desde 2006'

Sin embargo, en el mismo juicio contra Fuentes, el excapo Leonel Rivera (que lideró el temido cartel de Los Cachiros, se entregó en 2015 y ahora colabora con el Gobierno estadounidense) ha hecho una serie de declaraciones que no solo involucran a Hernández, sino a su familia y a otros presidentes de Honduras.

Una de sus afirmaciones más impactantes es que Hernández “recibía cargamentos de cocaína procedentes de Colombia y se burlaba de la DEA”.



Según Rivera, “todos los presidentes de Honduras desde 2006, incluido el actual, recibieron sobornos del cartel Los Cachiros a cambio de protección y de contratos gubernamentales para lavar dinero de la droga”.



Este punto lo reafirmó el fiscal Michael Lockard, quien aseguró que este grupo criminal les pagó “enormes sumas de dinero a presidentes y candidatos presidenciales: a Juan Orlando Hernández, a su predecesor Porfirio ‘Pepe’ Lobo, a su predecesor Manuel Zelaya, a Ricardo Álvarez, que se convirtió en (actual) vicepresidente, y a muchos otros”.



(Le puede interesar: Perú: expresidente Martín Vizcarra se salva de ir a prisión preventiva)



Estas acusaciones no le caen nada bien a un país que justamente este año está en el proceso de elecciones internas (el domingo pasado) y de elecciones presidenciales (que serán en noviembre), pues varios candidatos están vinculados con los nombres mencionados por el excapo Rivera y por el fiscal Lockard.



De hecho, Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya (presidente en 2006 y luego derrocado en 2009 por un golpe de Estado y acusado por Lockard), es ahora candidata al cargo.



Castro dice que su esposo ha sido “investigado y perseguido toda una vida”. Por su parte, el líder de Los Cachiros dijo que él intentó sobornar a Manuel Zelaya a cambio de poner a un primo suyo como ministro, algo que no ocurrió.



“Ahora, después de 16 años de privaciones y limitaciones en nuestro hogar, hablan de falso soborno por negarse a nombrar un ministro. La verdad la conoce el pueblo y prevalecerá”, escribió Castro en Twitter.



Entre tanto, en el Partido Liberal (de derecha) se presentan como candidatos el empresario Yani Rosenthal, quien en 2017 fue declarado culpable en Estados Unidos por lavar activos provenientes de Los Cachiros, así como el profesor universitario Luis Zelaya y el diputado Darío Banegas.

'Tony', el hermano 'narco' del presidente

Y aunque todos estos elementos contribuyen a que Estados Unidos insista en llamar a Honduras “narco-Estado”, lo más escandaloso en el panorama mediático tiene que ver con los señalamientos que se le hacen al actual presidente.



En medio del juicio contra Fuentes, Leonel Rivera acusó no solo a Hernández, sino a personas cercanas a él. Contó que el grupo que él lideraba le entregó a Hilda Hernández, hermana del presidente, 250.000 dólares en efectivo en 2012, cuando este era congresista y candidato a la presidencia, a cambio de “protección” para que “no nos fueran a capturar en Honduras” ni la policía militar ni la preventiva.



Pero la hermana del presidente no es la única de su familia que está involucrada en el escándalo, pues su hermano, Antonio ‘Tony’ Hernández, fue declarado culpable de narcotráfico a gran escala en Nueva York en 2019, antecedente que ya hacía que Estados Unidos sospechara del “narco-Estado” instaurado en Honduras.



(Le recomendamos: La comunidad LGBTI de El Salvador pide más protección).



Y, en este nuevo capítulo, las acciones de ‘Tony’ Hernández han vuelto a ponerse en la conversación en los tribunales de Nueva York. De hecho, en su alegato, el fiscal Michael Lockard dijo que el intermediario entre el presidente y Geovanny Fuentes, contra quien se adelanta el juicio, era ‘Tony’.



En este contexto, los fiscales estadounidenses le pidieron a un juez que condenara al hermano de Hernández a cadena perpetua.



Según el relato de la Fiscalía, cuando Fuentes quiso fortalecer su negocio montó un laboratorio en Honduras para procesar la pasta de coca llevada desde Colombia, y ahí fue cuando buscó el apoyo de los hermanos Hernández.

Lockard aseguró que Ramírez sobornó a Juan Orlando Hernández a cambio de protección, tal y como hacían Los Cachiros.



“Pero Juan Orlando Hernández no quería solo el dinero del acusado. Quería acceso a la cocaína del acusado. El laboratorio del acusado estaba a muy poca distancia del mayor puerto de Honduras, Puerto Cortez, y Juan Orlando quería la cocaína del acusado para exportarla desde ahí”, dijo el fiscal.

Hernández se defiende

Por su parte, la presidencia de Honduras, como institución, se ha defendido de las acusaciones de los fiscales estadounidenses, alegando que el “asedio a narcos produjo un tsunami de falsos testimonios”.



“Una vez que usted entiende que por primera vez en la historia decenas de narcos hondureños vengativos están en las cárceles estadounidenses, resuelve el rompecabezas de por qué ahora, después de que Juan Orlando Hernández produjo una reducción del 95 por ciento del tráfico, hay un tsunami de falso testimonio en el Distrito Sur de Nueva York”, escribió el viernes la casa presidencial en una serie de mensajes en Twitter.



(Lea también: Presentan proyecto de ley en EE.UU. que prohíbe negocios con Maduro).



El Ejecutivo hondureño agregó que datos oficiales del Departamento de Estado de EE.UU. muestran que, además de la reducción del tráfico, también hubo una disminución del “60 por ciento en la tasa de homicidios, logros extraordinarios”.

Pero las respuestas de Hernández parecen patadas de ahorcado en un contexto en el que el Gobierno estadounidense ya lo tiene entre ojos y, de paso, a todo el plano político hondureño.



Mientras tanto, el país centroamericano se sumerge en la crisis producida por la narcopolítica.



-MATEO ARIAS ORTIZ

(*): Con información de Efe y AFP

Redacción Domingo

EL TIEMPO

@mateoariasortiz