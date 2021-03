Cura arrebata tapabocas a feligrés en procesión de Domingo de Ramos

La celebración del Domingo de Ramos en Honduras desató polémicas, luego de que el sacerdote Rolando Peña (párroco de la iglesia San Juan Bautista) le quitó el tapabocas a una de sus feligreses cuando iban a empezar una procesión.



Según el medio local ‘La Prensa’, el hecho se presentó en Corquín, un municipio del departamento de Copán,de ese país.



El acto del religioso Peña quedó registrado en un video que se hizo viral en las redes sociales.

“Mire, yo miro toda esta babosada (...) quítesela , vámonos libres, descubrámonos”, mencionó Peña mientras le retiraba el tapabocas a una de las asistentes a la celebración religiosa.

En declaraciones para el medio citado, Monseñor Darwin Andino criticó la actuación de Peña y mencionó: “es una imprudencia porque existen protocolos de la Iglesia para este tipo de celebraciones (...) él no tiene la autoridad de exigirle eso a sus feligreses, pues todavía está la pandemia”.



Además, aseguró que se le llamará la atención por esta imprudencia que cometió.



Algunos usuarios de redes sociales también criticaron a Peña e, inclusive, lo tildaron de “Bárbaro” y “Ridículo”, como comentaron Jorge Vásquez J V C y Liliana Sanchez, usuarios de Facebook.



Según datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Honduras, hasta la fecha se han registrado 187.460 casos totales de contagios por covid-19 y 4.558 personas han fallecido desde el comienzo de la pandemia en ese país.



De acuerdo con el medio ‘Vatican News’, la iglesia católica recomendó en una nota de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, publicada el pasado mes de febrero, que durante esta Semana Santa se debe privilegiar la transmisión virtual de los diferentes eventos religiosos que se realicen. Esto con el fin de evitar la propagación del covid-19 y de seguir las normas de bioseguridad de cada país donde se celebren este tipo de acontecimientos.



Por consiguiente, en países como Honduras y Colombia no se realizarán las tradicionales procesiones de esta época del año.

Medidas en Colombia para esta Semana Santa

El Gobierno Nacional presentó una serie de recomendaciones para evitar la propagación del covid-19 durante esta Semana Santa. Foto: iStock

En Colombia, por ejemplo, la semana pasada el Gobierno Nacional presentó una lista de recomendaciones para la celebración de esta Semana Santa en el país. Dentro de las advertencias, se destaca el toque de queda nocturno (de 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.) para las ciudades o municipios que tengan una ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por encima del 70 por ciento. Además, para estos lugares también se incorporará el ‘Pico y cédula’.



Por otro lado, para las ciudades con una ocupación mayor al 50 por ciento en sus UCI, se implementará un toque de queda nocturno (de 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m.).



Aunque la situación de cada ciudad puede cambiar de acuerdo al monitoreo constante de las autoridades, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, mencionó por ejemplo la semana pasada en una conferencia de prensa que no se realizarán procesiones y el camino al Santuario de Monserrate estará cerrado.



También, anunció que habrá toque de queda debido a que, hasta la fecha, la ocupación de las UCI se encuentra en un 63.4 por ciento. Finalmente, aseguró que solamente se permitirá la asistencia de un determinado número de feligreses a los recintos donde se realicen las celebraciones religiosas.



Por supuesto, respetando todas la medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas y otras medidas de distanciamiento social para evitar aglomeraciones.



Otras ciudades como Medellín, Cali, Santa Marta, Barranquilla, Pereira, Manizales, Armenia y Popayán también han tomado las medidas correspondientes de acuerdo a la ocupación de las UCI de sus hospitales.

