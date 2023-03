Un hombre de 30 años durante un mes sobrevivió solo en la selva amazónica de Bolivia. Lo que inició como un plan de amigos y de ocio se transformó en una odisea en medio de animales salvajes y condiciones climáticas difíciles.

"Me sirvió mucho saber de sobrevivencia: tuve que consumir insectos, beber mi orina, he comido gusanos, fui atacado por fieras", afirmó Jhonatan Acosta, entrevistado por el canal de televisión Unitel.

¿Cómo se perdió?

Desde el 25 de enero lo habían reportado como desaparecido. Salió de caza junto a cuatro amigos en la provincia de Baures, en el departamento de Beni (noreste), pero se separó del grupo y nunca pudo reencontrarlo.

Sus familiares acudieron casi a diario a los medios para pedir que no pararan la búsqueda a cargo de bomberos y rescatistas locales, quienes finalmente lo hallaron el pasado sábado 25 de febrero.

"Ya me creo que esto es una realidad. Me encuentro muy contento y agradecido con las personas que se sumaron a mi búsqueda", expresó con evidente emoción.

En la selva, perdió las esperanzas. Incluso se lesionó el tobillo, así que no sabía cómo salir de la zona que estaba acechada por animales salvajes.

El hombre relató que mientras estuvo perdido llovió casi la mitad del tiempo. Además, pudo utilizar sus botas de goma para almacenar el líquido, pero que cuando escampaba tuvo que recurrir a beber su orina.



"Yo pedía a Dios lluvias. De toda esta estadía en la selva habrá llovido en unos 15 días, si no hubiera pasado, no hubiera sobrevivido, porque el agua es lo primordial", afirmó.

'No tengo certeza de la cantidad de bichos que me picaron'

En el municipio de Baures, se dedicaba a las labores de agricultura, por lo que ya conocía parte del monte. No obstante, en esta ocasión todo le causó sorpresa.

"Mi objetivo era salir a un lago, no solo por el agua, sino porque también podía ir mirando dónde me había perdido", añadió para Unitel.

Desorientado caminó cerca de 40 kilómetros esperando contactarse nuevamente con la civilización, pero volvía a pasar por los mismos lugares donde estuvo antes.



Sin protección durante las noches, mencionó que lo picaron varios tipos de animales y que ahora su preocupación es revisar su estado de salud y "pasar por una fase de desintoxicación", porque no tiene certeza de "qué bichos me habrán picado". Está a la espera de ayuda para que logre practicarse los exámenes pertinentes tras perder 17 kilos de peso.

De esta forma encontraron a Jhonatan Acosta, quién estuvo perdido 31 días en la selva del municipio de #Baures en el #Beni. Acosta, se encuentra bajo revisión médica.

— Abya Yala Tv (@AbyaYalaBolivia) February 26, 2023

"No tenía machete, ni linterna, solo tenía mi escopeta y no pensaba que iba a perderme tanto tiempo en la selva, por eso cuando vi a los rescatistas varios arbustos con espinas me separaban de ellos, pero pese a eso grité y pedí ayuda", dijo.

Los organismos de socorro lo hallaron finalmente el pasado 25 de febrero. "Eres un campeón", le gritaron cuando lograron verlo con vida.

"Les aconsejo que si tiene que ingresar al monte, siempre se encomienden a Dios ante todo. No solo busquen a Dios cuando tengan una situación difícil, siempre téngalo a él en corazón, él les va a permitir que nada malo les pase. No me hubiera pasado esto si antes me hubiera encomendado a él", opinó.

Perdidos en la selva

En 2021, el piloto Antonio Sena sobrevivió 38 días luego de estrellarse en la selva amazónica de Brasil.



Dos hermanos de siete y nueve años fueron rescatados en marzo del año 2022 luego de vagar perdidos durante 25 días alimentándose solo con frutas silvestres, también en el lado brasileño de la Amazonía.

Uno de los casos más recordados en Bolivia fue el del empresario israelí Yossi Ghinsberg, quien estuvo perdido tres semanas en la selva del país sudamericano en 1981. Su caso inspiró la película "Jungla", interpretada por el actor británico Daniel Radcliffe.

