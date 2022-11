Hace algunos años la historia de Matías Vila impactó los principales medios de Argentina, y es que el hombre había matado a puñaladas al abusador de su hija de tan solo cinco años. El pasado 5 de octubre, se conoció la condena que tendría por este crimen.

El hombre de 33 años, fue condenado a una pena privativa de la libertad por tres años, pero no tendrá que ir a la cárcel. Ya que para la justicia del país, actuó bajo ‘emoción violenta’. Esta decisión contradice a la de la fiscalía la cual había pedido entre 8 y 25 años de prisión.



“Cuando en el juicio conté la historia, lo que le había pasado a mi hija, lo que hice después, varios integrantes del jurado popular se largaron a llorar. Maté al tipo que abusó de mi hija, pero lo hice sin entender qué hacía, se me nubló todo esa noche (...) Creo que ellos me entendieron y por eso ahora estoy libre. Yo no fui criado para matar a otra persona, pero había abusado de mi hija”, contó luego del veredicto en los medios nacionales.



El hecho por el que fue condenado Vila ocurrió el 20 de octubre de 2019 en una casa ubicada en calle El Resero al 300, barrio Avellaneda, al norte de la ciudad de Bahía Blanca. El hombre llegó a este lugar, tras conocer de la boca de su hija que había sido violada.

Vila confesó que en el momento que se enteró de que su pequeña había sido abusada se llenó de odio en contra de la persona que lo hizo. Sin pensarlo dos veces, el hombre cogió un cuchillo y se fue a buscarlo.



El padre de familia reconoció que no recuerda muchos detalles de ese día y de hecho se enteró que había matado al hombre cuando estaba en la comisaría. En un principio, Vila pensó que solo lo había dejado muy lastimado.



Ahora, tres años después de su crimen, se conoce su sentencia. El hombre ha señalado que se encuentra bastante arrepentido por haber arremetido violentamente contra ese hombre.



A los medios nacionales, Vila les comentó que su vida actualmente es un “calvario” porque, además, se quedó sin trabajo durante la pandemia. También, confesó que su hija sigue bastante afectada por este hecho e incluso se le dificulta socializar con las demás personas.

