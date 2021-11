Investigan fiesta de 300 personas organizada por preso con casa por cárcel

Un recluso que presenta casa por cárcel por delitos vinculados al narcotráfico quiso celebrar el último fin de semana de octubre por lo alto. A su residencia citó a más de 300 personas, que se aglomeraron en la residencia ubicada en Conesa y 508, de la ciudad de Chivilcoy, Argentina.

Godoy fue reportado al Servicio Penitenciario Bonaerense y se espera que cumpla una condena en un establecimiento penitenciario. Foto: iStock

El hombre está identificado como Miguel Ángel Godoy, de 55 años. Él transformó su casa en una bolera y cobró entradas a las más de 300 personas que asistieron a su residencia para celebrar la llegada de Halloween el pasado sábado 30 de octubre.



Godoy contaba con una tobillera electrónica con geolocalizador, la cual verifica que este hombre no abandone su casa e incumpla el beneficio penal para cumplir su condena en su vivienda.



Según versiones brindadas por el medio local ‘Hoy Chivilcoy’, el ‘roomie’ de Godoy, identificado por las autoridades como Pablo Ezequiel Jaime, ayudó a la organización del evento, que contaba con pista de bolos, pista de baile y hasta con la entrega de pulseras para el ingreso de los asistentes.



La multitudinaria celebración no duró mucho, pues, el ruido y las estrambóticas luces alertaron a la policía local de Chiviclcoy que, junto con funcionarios de la Dirección de Transito del municipio, hicieron presencia en la residencia para poner fin al evento y desalojar a las cientos de personas aglomeradas en la propiedad de Godoy.



Inmediatamente se informó al Servicio Penitenciario Bonaerense de lo ocurrido, organismo a cargo de la situación jurídica de Godoy, con el fin de tomar las medidas legales dentro del proceso.



Se espera que a este hombre se le quite el beneficio a casa por cárcel y sea ingresado a cumplir su condena de manera intramural.



Entretanto, el medio anteriormente citado informó que la residencia donde se realizaba la fiesta fue la misma propiedad donde la Ayudantía Fiscal de Mercedes, entidad encargada de delitos por drogas, hizo efectivo un allanamiento en el cual se investigaba una posible posesión de estupefacientes.



Redada en la cual Godoy se encontraba identificado por las autoridades como uno de los presuntos propietarios de los alucinógenos. Posteriormente fue enviado ante un juez, quien le impusó 7 meses de prisión domiciliaria.

