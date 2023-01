Un repudiable hecho se hizo viral en Argentina. Un padre obligó a su hijo de 7 años a conducir en plena autopista un camión.



El pequeño, asustado por la orden de su padre le decía que no, pero el adulto le respondía de forma brusca: "Dale, boludo, tenelo ahí derecho, llevalo derechito"



Fue el mismo hombre que grabó la situación desde el asiento de copiloto para mostrar como "le enseñaba a conducir".



En el video se ve al menor tratando de alcanzar los pedales y sentado al borde de la silla mientras trata de llevar el vehículo de carga.

El responsable del menor tenía Licencia Nacional de Conducir radicada en La Matanza, que le fue suspendida por las autoridades y ahora el hombre deberá realizar un nuevo examen psicofísico para determinar su aptitud al volante.



Como se trata de un conductor profesional, también le fue inhabilitada su Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), informaron las autoridades a través de un comunicado.

"Este hombre no llega a entender que lo que le parece gracioso genera un riesgo inmenso en su hijo, en él y en los que van en la ruta" FACEBOOK

TWITTER

"Todo lo que vemos en las imágenes está mal, por eso al conocer el caso no dudamos ni un segundo en suspender a este conductor que expuso a su hijo de esta manera. Este hombre hoy está inhibido para conducir y esperemos que pueda reflexionar sobre las consecuencias que pudo haber provocado con sus acciones", expresó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.



Por su parte, el ministro de Transporte de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, dijo que: "Este hombre no llega a entender que lo que le parece gracioso genera un riesgo inmenso en su hijo, en él y en los que van en la ruta. Es una irresponsabilidad y es necesario que tome real dimensión de sus actos al frente de un volante. No podemos permitir estas acciones".



Además de la suspensión de la licencia, las autoridades pertinentes intervendrán en la protección del menor, pues desde el organismo se va a realizar la denuncia ante el Juzgado de Familia advirtiendo la situación.

Más noticias

TENDENCIAS

LA NACIÓN -GDA