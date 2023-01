Baltazar Lemos, un brasileño de 60 años, fingió su propia muerte entre amigos y familiares para comprobar quiénes asistirían a su velorio.



Lemos había subido una foto a redes sociales en la puerta del Hospital Sirio- Libanés en San Pablo con el fin de simular su internación y ver qué reacciones se disparaban.



El 17 de enero realizó otro posteo en el que aseguraba que, tras haber sido hospitalizado, su estado se había complicado y finalmente había fallecido: “Al inicio de esta triste tarde el comandante Baltazar Lemos nos dejó. En breve más información”.



Publicado el posteo, amigos y familiares de la supuesta víctima comenzaron a escribir mensajes conmocionados.



Al mismo tiempo, su sobrino se acercó al hospital a buscar información sobre la muerte de su tío, pero descubrió que Lemos nunca había sido ingresado en dicha institución.



Baltazar Lemos, un brasileño de 60 años, fingió su propia muerte entre amigos y familiares para comprobar quienes asistirían a su velorio. Foto: Facebook Baltazar Lemos

Horas después, en el perfil de Facebook del supuesto fallecido, se publicó la dirección y horario de la ceremonia de despedida: “El 18 de enero, a las 19:30, en la Capilla del Vaticano, Curitiba.”



En la iglesia, una vez todos reunidos, comenzó a sonar por un parlante una voz que parecía ser de la de Baltazar y, al finalizar el relato, Lemos apareció.



Tras el hecho, en una entrevista con el medio local O Tempo, Lemos expresó: “Días antes envié las invitaciones a mi cumpleaños. La idea la tuve hace cinco meses. Hice las invitaciones, las envié y antes de la fecha decidí hacer este episodio. Quería demostrar que moría de verdad. La gente lo interpretó a su manera. Quería saber quién iría realmente a mi velorio y no sólo a mi cumpleaños”.



Consultado acerca de si alguien sabía lo que haría continuó: “No se lo dije a nadie, porque esperaba que saliera bien. No tenía intención de lastimar, ofender, causar ningún daño a nadie. De verdad pido disculpas a la gente".



Su actitud generó mucho revuelo y divisiones en el grupo de amigos: algunos lo repudiaron y a otros le pareció divertido.



Una semana después de lo sucedido, Baltazar publicó en sus redes sociales un mensaje: “Hace siete días mi vida cambió. A los que se ven ofendidos les pido humildemente perdón, perdonando todas las críticas recibidas".

"Gracias a todas las manifestaciones de afecto, apoyo y respeto, provenientes de las partes más diversas del mundo de amigos o incluso de gente que no conozco. ¡Estoy feliz! Y sin duda a esta oportunidad, así como a todas las demás, a las que me dediqué a dar lo mejor que tengo, amor, trabajo y fe, la honraré", concluyó en el mensaje.

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL TIEMPO, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.