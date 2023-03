Con la ilusión de comprarle un iPhone 14 a su esposa, un hombre en México decidió guardar sus ahorros bajo tierra, en el patio de su casa. La idea era no caer en la tentación de gastarlos y que nadie se diera cuenta, pero se equivocó: buena parte de los billetes se dañaron, se pudrieron.

El propio afectado, que se identifica como @jerry_rico92 en su perfil de TikTok, les compartió a sus seguidores un video en el que se pueden apreciar billetes manchados y desleídos.

El joven no calculó que la tierra iba a estropear los billetes a pesar de que los envolvió en bolsas.



Según Univisión, en la víspera del Día de San Valentín (el 14 de febrero), el hombre procedió a desenterrar los ahorros, que llevaban dos meses bajo el suelo del patio.



De la alegría que sentía porque iba a sorprender a su esposa con el celular que ella quería, pasó a la angustia cuando se dio cuenta que la humedad de la tierra dañó los billetes a pesar de que estaban empacados en las bolsas de plástico.



Sin embargo, conforme a lo informado por Publimetro, el hombre no perdió todos sus ahorros. El Banco de México cambia los billetes que estén sucios, desgastados, decolorados o con señales de maltrato por billetes nuevos.



Para el Banco de México, el dinero, en las condiciones en las que quedaron los ahorros del hombre, debe ser retirado de circulación debido a su deterioro.

Lo que no se sabe es si al enamorado esposo le alcanzó el dinero para comprarle el celular a su esposa o algunos billetes quedaron inservibles.

Fernando Umaña Mejía

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS