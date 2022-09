En redes circulan todo tipo de videos que dejan en evidencia los extraños acontecimientos por los que puede pasar una persona durante su vida cotidiana. En las últimas horas ha circulado en las diferentes plataformas digitales las imágenes de una mujer siendo abandonada por su cita, cuando hombres armados entran a robar al restaurante donde están cenando.



La filmación, que inicialmente fue publicada en Twitter, ya cuenta con algo más de 200 mil “Me gusta”, 30 mil retweets y cerca de 10 mil comentarios. En el registro se puede ver como encapuchados llegan en moto al comercio y amenazan a una de las mesas del lugar.



Inmediatamente, en la parte superior izquierda de la cinta se seguridad, se ve como uno de los comensales, quien presuntamente estaba comiendo con su pareja, se levanta y con disimulo escapa de la escena del crimen dejando sola en el lugar a su acompañante para evitar el atraco.



Momento en que hombre armado entra y el sujeto huye. Foto: Twitter: @MenesesJuan

La involucrada se sorprende de la reacción de su cita, pero se queda serena en la mesa sin provocar a los ladrones, quienes finalmente no hurtaron sus pertenencias. La situación ha provocado un sin fin de reacciones de algunos internautas que no dudaron en dejar su opinión en el post.



"Pues perdón, pero si es una cita, yo haría exactamente lo mismo, no voy a arriesgar la vida por impresionar a una fulana, por mi parte, si puedo salir ileso y la tipa quiere quedarse a ver el chisme, ya me lo contará en la segunda cita”, “ Pero la mujer también muy dormida. Por otro lado, nadie sabe en realidad cómo reaccionar ante esa situación fue mera supervivencia”, “pero pudo agarrarla de la mano y llevársela también”, fueron algunas reacciones de usuarios de internet.



Amiga!! ¿Y cómo te fue en tu cita? pic.twitter.com/TRgunPMFK3 — Juan Pablo Meneses Gómez (@MenesesJuan) September 13, 2022

