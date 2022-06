Un insólito caso se registró en una empresa chilena que pagó por equivocación 180.000 euros (786 millones de pesos aproximadamente) a un empleado y este renunció y se fugó con el dinero.

El empleado trabajaba como asistente de despacho para el Consorcio Industrial de Alimentos y el pasado 30 de mayo, por error, recibió en su nómina la consignación de más de 165 millones de pesos chilenos, pero su verdadero sueldo era de 570 euros (2 millones y medio de pesos aproximadamente).

Al parecer, el hombre notificó al subgerente de la compañía sobre un valor excesivo en su sueldo, por lo que el ejecutivo consultó al área de recursos humanos y estos confirmaron que por equivocación se le había transferido a su cuenta corriente 165.398.851 pesos chilenos.



La empresa, al caer en cuenta de esto, le pidió al hombre que se dirigiera a su banco y realizara la devolución del dinero a nombre del Consorcio. "Se le informó y aclaró que ese dinero no correspondía al pago de ningún servicio", señaló la compañía en la denuncia interpuesta contra el empleado.



Aunque el hombre se comprometió a ir al banco al día siguiente para realizar la devolución del dinero, no fue. Al contactarlo por teléfono alrededor de las 11 de la mañana, este le dijo a la empresa que se había quedado dormido y se comprometió nuevamente a ir a la entidad bancaria.



Sin embargo, tras esa llamada, la compañía no volvió a saber del hombre hasta el 2 de junio, cuando llegó a las instalaciones de la empresa un abogado con una carta de renuncia voluntaria en nombre del empleado.



Luego de conocer esta carta, el Consorcio inició acciones legales contra el hombre por "apropiación indebida" del dinero que le fue depositado por error.



La compañía, aunque reconoce su equivocación, asegura que esto no le da derecho al hombre de quedarse con el dinero e insiste en que debe devolverlo.

¿Puede quedarse con el dinero?

Según HelpMyCash, un portal especializado en finanzas personales, asegura que en este tipo de casos "legalmente nada le impediría gastarse el dinero", sin embargo, explica que si la empresa o la persona que haya realizado por error la transferencia le lleva a un juicio, "el receptor de esa transferencia tiene todas las de perder".



