“Un loco los atacó por atrás con un machete”, confesó la madre de uno de los dos argentinos malheridos por el ataque de hombre de 21 años en una isla paradisíaca en la costa de Oaxaca, México, ocurrido este viernes 12 de mayo.



Se trata de la mamá de Santiago Lastra, quien junto a Benjamín Gamond y Macarena Elía González, fueron sorprendidos por la espalda por un hombre que arremetió contra ellos con un machete y les ocasionó heridas de gravedad en diferentes partes del cuerpo.



“Fue algo insólito, espantoso e inesperado”, comentó la mujer indignada por la desagradable situación que debieron pasar su hijo y su amigo que se encuentra internado de gravedad en el país centroamericano.

“Santiago me llamó por desde el teléfono de una enfermera”, explicó la mujer sobre la primera comunicación que tuvo con el joven tras conocerse el brutal ataque.



“Ellos estaban de vacaciones en la isla y habían llegado hace dos días. El viernes estaban almorzando en un restaurante chiquito en la playa, un bolichito de playa, y un loco los atacó por atrás con un machete”, narró la madre el sábado por la noche en diálogo con TN. “Atacó a Benja que es el que está más grave”, enfatizó.



Las víctimas del brutal ataque son Benjamín Gammond, de 23 años, Santiago Lastra, de 22 años y Macarena González, de 29. Los tres jóvenes son amigos que estaban viajando hacía un tiempo por México.



Oaxaquitas acomplejados!

“Por la espalda y sin motivos”: así fue el brutal ataque a machetazos a 3 argentinos en una playa. Ocurrió este Viernes por la tarde en Chacahua, costa de Oaxaca. Las víctimas identificadas como Macarena González, Santiago Lastra y Benjamín Gamond. pic.twitter.com/WohhaCOfxj — Chikistrakiz (@chikistrakiz) May 14, 2023

Explicó que no hubo “ningún motivo, que ellos sepan”, que se presuma para intentar justificar el ataque. “Quizás el agresor tenga algún motivo para hacer lo que hizo”, sugirió y agregó: “Ellos estaban de lo más tranquilos, recién llegaban al lugar y tampoco conocían a tanta gente”.



“Estaban de vacaciones en una reserva, en un lugar súper tranquilo, re contentos y felices... pero se encontraron con este loco que los atacó con un machete y lo dejó a Benja en terapia intensiva”.



Benjamín Gamond, el joven de 23 años es quien resultó con las lesiones más serias y por las que actualmente se encuentra internado en grave estado en terapia intensiva del Hospital Ángel del Mar, en Puerto Escondido, Oaxaca.



Un joven identificado como Cruz Irving, de 21 años, fue detenido como el principal sospechoso del intento de homicidio.

Consultada sobre las lesiones que sufrió su hijo comentó: “Santiago tiene un corte en el brazo, una fractura en la mano y un corte en la mano, porque la fractura es a raíz del machetazo”.



Sin embargo, resaltó que Benjamín es quien corre peligro su vida debido a los golpes en su cabeza: “A Benja le dio tres machetazos en la cabeza. Ahora estaban por trasladarlo a Ciudad de México ya que estaban en una isla muy chiquita”.

🚨 Ataque a machetazos a 3 argentinos en México



Benjamín Gamond y dos amigos sufrieron una violenta agresión por la espada por parte de un desconocido cuando almorzaban. Hablaron las hermanas de Benjamín



👉 Seguí en #AndinoYLasNoticias📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/MZGF5KbjzU — A24.com (@A24COM) May 15, 2023

Benjamín Gamond, la víctima que se encuentra en grave estado

El turista, de 23 años, que recibió tres machetazos en su cabeza, se encuentra internado en terapia intensiva del hospital Ángel del Mar, y sus hermanos y sus amigos están juntando dinero para el tratamiento del joven.



En la tarde de este domingo Benjamín fue trasladado a la capital mexicana a bordo de un avión sanitario, “con lo necesario” para movilizarlo. El joven está en coma inducido, con un cuadro neurológico “preocupante”.



Benjamín fue quien sufrió las peores heridas luego del ataque a machetazos que les propinó Cruz Irving, oriundo de la ciudad mexicana de Ometepec, en el estado de Guerrero, actualmente bajo custodia de la Justicia.

Benjamín es oriundo de Córdoba, al igual que su amigo Santiago Lastra. Ambos juegan en el plantel del Tala Rugby Club, de la capital cordobesa.



Esta entidad también se sumó al pedido de ayuda económica para poder asistir a Benja en su tratamiento en tierras mexicanas. “Necesitamos la colaboración de toda la familia blanquinegra para con Benja y su familia”, dice la página de Facebook del club de rugby.

En su cuenta de Instagram, Benjamín también tiene posteos en donde refleja su pasión por los viajes y también por el skate. Además, el joven dejó constancia a través de sus últimas publicaciones de los grandes momentos que vivió en México donde fue a viajar y a trabajar, antes de recibir el brutal ataque.



Así, se le ve siempre sonriente rodeado de paisajes increíbles, como en distintos cenotes o también en algún fiesta con DJs y amigos en Tulum.



Justamente la última foto que publicó el joven fue hace cinco días en una fiesta en la mencionada ciudad de Tulum. Allí, muchos de sus seguidores y amigos aprovecharon los comentarios para expresar los deseos de una pronta mejoría para él, y para enviarle “mucha fuerza y mucha luz”.

Sus allegados buscan acompañarlos

Pese a la gravedad y lo insólito de la situación, la madre de una de las víctimas indicó que están en constante comunicación con la embajada y el consulado argentino en México desde donde reciben el asesoramiento necesario.



“La atención médica ha sido muy buena todo el tiempo y hemos tenido desde el inicio el apoyo de Cancillería... inmediatamente una persona se comunicó conmigo y me estuvo asesorando sobre todo lo que podían averiguar estando ahí”, concluyó la mujer.



Luego del ataque, que ocurrió por motivos que hasta el momento no fueron determinados, las víctimas recibieron la asistencia de lugareños y fueron trasladadas en una lancha al varadero de la localidad de El Zapotalito. Una vez allí se los llevó a bordo de dos ambulancias de Protección Civil Municipal a un hospital de Puerto Escondido con diagnóstico de lesiones graves.



Por otra parte, los testigos del hecho dieron aviso a la Policía, que se trasladó al lugar poco después del ataque.



La familia de Gamond solicitó ayuda económica para costear los gastos médicos en el exterior. Sin embargo, aún no tienen precisiones sobre cuándo podría estabilizarse para volver a la Argentina.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de La Nación (Argentina) y El Comercio (Perú) / GDA



* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL TIEMPO, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.