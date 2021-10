'Somos una familia ensamblada': la historia de una madre de 10 hijos

Catalina Hornos considera que la suya es una "familia ensamblada": consta de tres hijos biológicos y siete hijos adoptados. Si a la cuenta se suman su esposo y la hija mayor de él, serían trece miembros en total.



Esta mujer de 37 años, psicopedagoga de profesión, fundó hace 15 años la ONG 'Haciendo Camino' con el propósito de combatir la desnutrición en Argentina. En su labor, conoció a los jóvenes que se convirtieron en sus hijos. Esta es la historia.

Catalina Hornos nació en Buenos Aires, Argentina, específicamente en Recoleta. Estudió psicopedagogía en la Universidad Católica de Argentina (UCA) y hacia el final de la carrera llegó a Añatuya, en la localidad de Santiago del Estero, que es una de las más pobres de Argentina.



Mientras desarrollaba labores de orientación vocacional en una institución educativa, se encontró con las condiciones que soportaban las familias de la región: pobreza, desnutrición, violencia, entre otras problemáticas.



“Me impactó. Empecé a entender la dimensión de la pobreza, lo que implicaba no tener agua, no tener acceso a la salud... y me fui comprometiendo”, le cuenta Hornos al medio argentino 'Infobae'.



Movida por la realidad que presenció, en 2006, la argentina fundó 'Haciendo Camino', una organización que trabaja "para mejorar la calidad de vida de familias en situación de vulnerabilidad social en el norte argentino", según se lee en la página web de la ONG.



Los programas están dirigidos principalmente a promover el crecimiento y desarrollo integral de niños de 0 a 5 años. Además, acompaña y capacita a madres desde el embarazo.



Según documenta el diario 'La Nación', 'Haciendo Camino' ya cuenta con 12 Centros de Desarrollo Infantil y Fortalecimiento Familiar en dos provincias: Santiago del Estero y Chaco. Hasta ahora, tiene más de 200 empleados y lleva diagnosticados nutricionalmente a más de 20.000 niños y niñas.



Fue precisamente ejerciendo su labor que conoció a los siete jóvenes, seis mujeres y un hombre, de quienes actualmente tiene la tutela. Mientras estaba al norte de Argentina, donde vivió seis años, Hornos acogió a jóvenes que, "por distintas situaciones, habían tenido que ser separados de sus familias de origen, porque no había lugar para ubicarlos" relata 'La Nación'.



El medio agrega que, en 2012, llegaron cuatro hermanos a una residencia que alquilaba Hornos. Después se sumaron dos hermanas y, más tarde, otra niña más. Los siete chicos son Celina (de 22 años), Carmen (20), Patricia (19), José (16), Guanda (14), Abigail (12) y Antonella (10).



"La estadía se extendió en el tiempo”, le cuenta Hornos a 'Infobae'. Durante ese tiempo fue forjando un vínculo de amor. “Nos fuimos encariñando. Terminé tramitando esa tutela para poder hacerme cargo definitivamente. Los fui eligiendo como mi familia y ellos, a mí”.



Su hija mayor apenas tenía 13 años cuando conoció a Catalina, relata 'La Nación'. Actualmente, con 22 años, Celina estudia Trabajo Social y tiene un trabajo cubrir los gastos de la universidad.

En 2015, la psicopedagoga y los siete chicos se mudaron a Recoleta. En ese entonces, Catalina tenía 30 años y estaba enamorada de Jorde De All, un médico clínico que ya tenía una hija.



Con el paso del tiempo, nacieron los tres hijos biológicos de la pareja: Baldomero (5), Emilia (3) y Federica (2). Hornos y De All actualmente están casados.



Catalina se define como una madre exigente y estructurada, dice 'La Nación'. “Para mantener el orden, hay cosas que entre todos tienen que respetar”, afirma Hornos.



El diario argentino explica que varias personas acompañan a sus hijos santiagueños -como Catalina llama de cariño a los siete chicos que llegaron con ella desde el norte de Argentina- desde lo afectivo. Estos 'padrinos' también ofrecen ayuda económica para cubrir gastos educativos y de actividades recreativas.



En su cuenta de Instagram, Catalina deja ver que es una madre cariñosa. En las fechas de cumpleaños de cada uno de sus hijos, suele dejar una publicación con un mensaje emotivo. La celebración más reciente fue la de Antonella, quien cumplió 10 años.



Sobre los prejuicios existentes sobre la adopción, Hornos le dijo lo siguiente a 'La Nación': "Mis hijos casi todos tienen una historia de mucho dolor previa, relacionadas con abusos y maltratos. Creo que se deberían generar o implementar más programas que promocionen la adopción de chicos más grandes para que la gente pueda entender que detrás de esa máscara, de conductas violentas o disruptivas, hay un chico que sufrió muchísimo, que necesita de una familia como cualquier otro para vivir como un niño”.



De acuerdo con 'Haciendo Camino', el 54 % de la infancia es pobre en Argentina. La fundación vive de donaciones, de empresas que apoyan los programas y de padrinos.



Durante sus años de funcionamiento, y según datos de la organización, 'Haciendo Camino' ha acompañado a más de 2.600 mujeres embarazadas y a 11.000 familias.