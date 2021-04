Colombiana residente en Ecuador dice que su mamá le secuestró al hijo

Una colombiana que reside en Ecuador y que vivía junto a su mamá e hijo, denunció que su pequeño fue presuntamente secuestrado por su progenitora.



Según Andrea Fierro, la madre del menor, decidió regresar a Colombia y cuando salió a comprar los tiquetes, dejó su su niño al cuidado de la abuela, es decir, su mamá.



Los hechos habrían ocurrido el pasado 7 de abril. De acuerdo con lo que relató la madre a ‘RCN Noticias’ desde el momento en que ella regresó, notó que no estaban las pertenencias ni del niño ni de su mamá y que intentó comunicarse con ella, pero apagó su celular y hasta el momento ha evitado cualquier tipo de contacto.



El niño, identificado como David Santiago, tiene cuatro años, mientras que la abuela, 42. Dice la madre del menor que el presunto plagio se habría dado porque la abuela del niño no quería seguir viviendo en Ecuador.



Agregó que teme por el bienestar del niño, pues su mamá sufre de trastornos mentales y en ocasiones se ha dedicado a la mendicidad.



Al hacerse público el caso, las autoridades ecuatorianas activaron una circular migratoria, para evitar que la abuela y el niño crucen las fronteras.



Por ahora, no se tiene más información del caso.

