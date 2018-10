‘Estoy de acuerdo con lo que están haciendo en Colombia’: E. Bolsonaro

El tercer hijo de Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil, no ha tenido contacto directo con el presidente colombiano Iván Duque, ni con su segunda al mando, Marta Lucía Ramírez. Con quien sí tiene comunicación directa, vía WhatsApp, es con la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, a quien conoció mientras organizaba un evento de conservadores de toda América.



Así lo contó este martes Eduardo Bolsonaro, quien además de ser hijo del nuevo mandatario brasileño, se precia de ser el diputado más votado de la historia de Brasil, cargo que ocupa por el estado de Sao Paulo.

En una entrevista con la emisora W Radio, Bolsonario hijo aseguró que mucho de lo que se entera de Colombia se lo comparte la senadora Cabal, y aunque negó tener conexión directa con Duque o Ramírez, contó que los sigue en redes sociales: “Estoy muy de acuerdo con mucho de lo que están haciendo en Colombia y me gustaría hacer lo mismo en Brasil”, aseguró.



El diputado brasileño habló, sobre todo, de cómo ve el nuevo gobierno de su país, elegido el pasado domingo, la situación de Venezuela. De ese país, con el cual Brasil comparte frontera al igual que Colombia, dijo que no hay democracia y que las últimas elecciones presidenciales no contaron “ni con el 20 por ciento” de votantes. Por eso, cree que el gobierno de su padre no debe reconocer al gobierno de Maduro, pero sí a un gobierno de transición.



Bolsonaro aseguró que no se puede “cerrar los ojos” ante la situación de Venezuela, y que “todos quieren evitar una solución militar”, pero que confía llegar junto con sus aliados, especialmente con Colombia, “a una solución, la mejor que sea posible”.

No obstante, el diputado Bolsonaro dijo que un escenario de intervención militar “no se descarta”: “Intentaremos por la vía diplomática y ninguna salida está descartada”, aseguró, no sin antes decir que, para él, el cambio interno comenzará cuando el régimen de Maduro pierda el apoyo de sus propias fuerzas armadas.



Sobre su país, aseguró que buscarán “hacer negocios comerciales con todo el mundo” y no solamente con “los bolivarianos”, como llama a los otrora aliados de los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. No obstante, reconoce la formación de un nuevo bloque continental, conformado por gobiernos hacia la derecha del espectro político. Por eso, concluyó que con Brasil, Chile, Paraguay, Argentina, Estados Unidos y Colombia, “creo que el final de Maduro está muy próximo”.



ELTIEMPO.COM