Profesora que abusó de un estudiante en Miami quedó en libertad

Un video puso al descubierto a Heiry Calvi, una profesora de 41 años, acusada de abusar sexualmente a un alumno de 15 años, en el condado de Miami-Dade, en el sur de Florida.



Las investigaciones comenzaron en marzo, después de que el estudiante, quien había tomado clase con ella en el centro John I. Smith K-8 en el pasado, mostrara a sus compañeros un video de ambos teniendo relaciones sexuales, reveló el diario Miami Herald.



La historia llegó a oídos de las autoridades de la escuela J.C. Bermudez, que comparte campus con el John I. Smith K-8, por lo que pidieron a la policía investigar el caso.



La policía confiscó el teléfono celular del adolescente. Allí, encontraron fotos de Calvi y su exalumno desnudos, además de un hilo de mensajes de WhatsApp donde se escribían “te quiero” y otras expresiones románticas.



La policía averiguó además que la tarjeta de crédito de Calvi fue utilizada para pagar cosas del menor, y encontraron un audio en el que el estudiante le pedía a otra persona que negara saber sobre su relación con Calvi.



La maestra y el joven fueron vistos en varios sitios, fuera de la escuela, incluyendo Miami Beach. Los dos fueron juntos a una fiesta de 15 años el 7 de marzo, donde él la presentó como su tía.



Calvi, quien según el Herald ha trabajado para el distrito escolar de Miami-Dade desde 2001 y daba clases en John I. Smith desde 2005, no tenía reporte disciplinario alguno. Sin embargo, tras las evidencias encontradas, fue arrestada el jueves 8 de octubre. Está embarazada, pero las autoridades no informaron sobre el padre del bebé que espera.

Se le acusó de agresión lasciva, ofensas contra estudiantes por parte de figuras de autoridad; negligencia infantil, uso ilegal de un aparato de comunicación, de contribuir a la delincuencia de un menor y de posesión de arma de fuego en propiedad escolar. Sin embargo, fue liberada el sábado bajo fianza: un acumulado de 39 mil dólares, según el historial del sistema de Correccionales y Rehabilitación de Miami-Dade.



Interrogado por la policía, el estudiante rechazó con firmeza haber sido víctima de abuso. “Nos dijo rotundamente que no fue violado. Pero quiero señalar que, bajo la ley de Florida, un menor no tiene autoridad legal de dar su consentimiento, incluso si dice: 'Esto está bien'. La responsabilidad es del adulto”, subrayó Rey Valdé, vocero del Departamento de Policía de Doral, en Miami-Dade.



De acuerdo con el sitio Local 10, la maestra fue reasignada a un lugar alternativo, fuera del centro John I. Smith, mientras continúan las investigaciones.



Tras el arresto de Calvi, el distrito escolar dio a conocer una declaración señalando que “las Escuelas Públicas del condado de Miami-Dade están perturbadas por el arresto que involucra la conducta inapropiada de una empleada. Cuando el distrito se enteró de estas acusaciones, en marzo, la empleada fue inmediatamente reasignada a otro sitio, no escolar. El distrito iniciará el proceso de terminación de contrato y garantizará que esa persona no pueda obtener empleo en este sistema escolar”. También dijo que seguirán “revisando las capacitaciones de los empleados”.



Con Calvi suman tres los educadores del condado de Miami-Dade detenidos, sólo en lo que va del mes, y que enfrentan cargos de agresión sexual en hechos separados.



EL UNIVERSAL MÉXICO (GDA)

