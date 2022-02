Javier Niño Pérez, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (Seae), visitó el país después de 20 años y se mostró gratamente sorprendido con los avances y compromisos en temas como la reincorporación de excombatientes dentro de la implementación de los acuerdos de paz, la apuesta por el crecimiento económico y la lucha contra el cambio climático.



(Lea: Reparos de Duque tras fallo de la Corte sobre implementación del acuerdo)



Pero también mostró su enorme preocupación por, como él lo llamó, “la vida”, la vida de “líderes y lideresas sociales, ambientales, de comunidades indígenas y de afrodescendientes”.



(Le puede interesar: Amenazas contra líderes sociales en el Cesar empañan la campaña electoral)

“La realidad de las cifras nos muestra que hay que redoblar estos refuerzos”, ante lo que ofreció todo el concurso de la UE.



En su visita, Niño Pérez dialogó con la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, visitó la zona del Guaviare y destacó los fuertes lazos que unen a la Unión Europea (UE) y Colombia más allá del gobierno de turno.

Javier Niño Pérez en conferencia en Guyana. Foto: Javier Niño Pérez (Adrian Narine photo)



¿Qué lectura hace la UE del momento político que ha atravesado América Latina en los últimos años, especialmente del estallido social en países como Bolivia, Chile y Colombia?



Como todos bien sabemos, casi todos los países de América Latina sufren de un problema estructural de desigualdades: altas tasas de pobreza, altos niveles de informalidad, además de desigualdades sociales, étnicas y de género considerables.



Esta falta de perspectivas de vida digna para partes significativas de las poblaciones de la región siempre ha generado inestabilidad política. La pandemia ha empeorado considerablemente la situación, golpeando más fuerte a los más frágiles y borrando una década de progreso social, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos para mitigar sus efectos.

La UE ha sido una aliada importante para Colombia en la implementación de los acuerdos de paz FACEBOOK

¿Qué acciones se deben tomar con miras a la pospandemia?



El desafío que enfrentamos todos es él de build back better o reconstruir mejor, es decir trasformar la recuperación pospandemia en una oportunidad de tener economías más verdes, más justas, más inclusivas, menos dependientes de las energías fósiles.



Colombia en este ámbito tiene un potencial impresionante, especialmente con su apuesta determinada para la transición climática. La economía se ha recuperado muy rápidamente en 2020. El verdadero desafío sigue siendo generar más empleos formales y asegurar una recuperación económica y social que llegue a todo el territorio.

¿Qué opina de que la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad para los excombatientes?



La reincorporación es un éxito mayor de la implementación del acuerdo de paz.

He podido hablar con personas en proceso de reincorporación y me he quedado impresionado por su determinación a seguir en el camino de la paz.



Es esencial garantizar su seguridad y me parece que el gobierno colombiano comparte esta preocupación. Seguiremos con atención las medidas que se tomarán después de la decisión de la Corte.

'Albeiro vive, la lucha sigue' fue la frase que los excombatientes acuñaron tras el asesinato de su líder. (Imagen de Archivo). Foto: Gina Parra. CNR

¿Qué aspecto resalta y cuál es la principal preocupación de la UE en materia de derechos humanos respecto a Colombia?



Primero que todo, el diálogo de derechos humanos entre la Unión Europea y Colombia es un diálogo entre democracias. Compartimos experiencias, dudas, a veces críticas muy francas, pero siempre lo hacemos para aprender uno del otro y en una lógica de mejora y de apoyo mutuo. Nuestra preocupación básica, dicho de forma muy sencilla, es la vida.



La vida de los líderes y las lideresas sociales, ambientales, de comunidades indígenas y afrodescendientes; la vida de los excombatientes, de los civiles, y también obviamente la vida del personal de las fuerzas armadas y de la policía.



Allí todos hemos visto que hay tendencias preocupantes, un proceso constante de asesinatos, un aumento de los desplazamientos y en zonas rurales, y desde el inicio del año una ola de violencia muy marcada.

Familiares de líderes, de personas asesinadas o desaparecidas realizaron un plantón frente a la Fiscalía de Cali para pedir verdad y justicia por sus seres queridos. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

¿Cómo ve el compromiso del Colombia para resolver dichas preocupaciones?



Tenemos un diálogo constante con el Gobierno sobre estos temas y una cooperación estrecha para apoyar a la Fiscalía, a los esfuerzos de reforma policial y a la institucionalidad.



Mis intercambios de los últimos días confirman que compartimos las mismas preocupaciones y entendemos la dificultad de proteger a tantas personas en las distintas zonas del territorio.



(No deje de leer: Asesinan a Herman Naranjo, líder comunal secuestrado en Arauca)



Se han hecho esfuerzos para perseguir a los autores intelectuales de los asesinatos de lideresas y líderes, por ejemplo la creación de la Unidad Especial de Investigación. Pero, la realidad de las cifras nos muestra que hay que redoblar estos refuerzos. Por primera vez, el país votará por 16 curules de paz al Congreso.

¿Qué posibilidades cree que trae este hecho para Colombia?



La elección democrática de representantes de las víctimas al Congreso es un hecho histórico y otro paso esencial para implementar el acuerdo de paz. Colombia sigue demostrando que tiene la capacidad de mirar el pasado de frente.



La Unión Europea y sus Estados miembros hemos entablado un diálogo con los candidatos, llevamos años trabajando con muchos de ellos y sabemos que sus principales dificultades son en temas de seguridad y de logística, además de la necesidad de explicar esta innovación mayor a sus posibles constituyentes.

El fuego se ha extendido por 2.000 hectáreas de diversos Parques Nacionales. (Imagen de Archivo). Foto: Daniel Beltrán / Greenpeace

¿Qué espera la UE del gobierno que resulte elegido este año en Colombia?



Cualquiera que sea el próximo presidente podrá seguir contando con la alianza con Europa. La implementación integral del acuerdo de paz, ya sea que se trate de la reforma rural, de substituir los cultivos ilícitos, de garantizar la presencia del Estado en todo el territorio o de afrontar rotundamente las desigualdades étnicas y sociales, es un trabajo de largo aliento.



La transición económica y la protección de la biodiversidad y de los recursos naturales son otro tema esencial. No había venido a Colombia desde hace 20 años y me quedé impactado por el cambio positivo, por supuesto, y también por el inmenso potencial humano, natural y económico de este país.

¿Cuáles son los temas inmediatos a trabajar entre la UE y Colombia?



Yo hablaría más de una alianza a largo plazo y que siga creciendo. Visto desde Bruselas, hay muy pocos países en la región, podría decir en el mundo, con los cuales compartimos tanto.



Trabajamos de la mano en temas de medioambiente y de paz, somos aliados en defender el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género. Hemos apoyado a Colombia para enfrentar crisis imprevistas, especialmente en el tema migratorio en el cual Colombia ha realizado un trabajo admirable.

Los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y la Fuerza Nacional Bolivariana obligaron a muchos venezolanos a huir hacia Colombia. Foto: GETTY IMAGES

¿Qué aspectos esperan reforzar en cuanto a la protección del medioambiente y la deforestación en los bosques de la Amazonía?



Estuve en Guaviare durante esta misión y sobrevolamos el departamento, especialmente las zonas al borde del Chiribiquete. Vimos escenas de devastación, hectáreas de selva tumbada y quemada.



Con preocupación, vemos cómo el pulmón del mundo y los recursos naturales e hídricos de Colombia se van así bajo nuestros ojos por intereses turbios de apropiación de tierras y ganadería ilegal. Y sé que lo que he visto en Guaviare también sucede en Meta, Caquetá y partes de Putumayo.



Pero, debo destacar que el compromiso del presidente Duque para el cambio climático ha sido impresionante. El objetivo de proteger el 30 por ciento del territorio nacional es muy ambicioso y el Gobierno está determinado a cumplirlo antes del fin de su mandato.

