Los enemigos que rodeaban al presidente de Haití

Fueron 12 disparos los que, en medio de la madrugada del miércoles, le propiciaron al presidente haitiano, Jovenel Moïse, acabando con su vida y empeorando la crisis política y social que vive el país caribeño, el más pobre de América.



Las autoridades revelaron que saquearon su oficina y su habitación, por lo que la hipótesis de que andaban en busca de algún elemento particular se conjuga con las de tipo personal.



El expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, considera que el asesinato de Moïse "parece y tener algo de tipo personal, porque en dos meses había elecciones en Haití y no se podía perpetuar".



Para Fernández, es "extraña" la forma en la que se llevó a cabo el atentado, ya que "los magnicidios se cometen generalmente en las calles", como por ejemplo el del expresidente estadounidense John F. Kennedy "o el mismo Trujillo, el dictador dominicano, que lo mataron en una emboscada en la calle". "Pero que venga un comando y penetre en su residencia, vaya específicamente a su habitación y lo ejecute es algo que creo que no tiene precedentes", indicó.



Policías custodian a un grupo de sospechosos de haber participado en el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moise, en Puerto Príncipe. Foto: EFE

¿Lo presentía?

Jovenel Moïse había hecho recientemente referencias a amenazas de golpe de Estado y advirtió que "había distintos sectores operando en contra de su Gobierno".



Con una débil legitimidad y sin una base social sólida, su mandato siempre estuvo sujeto a muchas protestas y turbulencias sociales: "El Gobierno nunca fue estable. La designación de un primer ministro que no fue aprobado por la asamblea y un viejo primer ministro que no salió todavía creó todavía más confusión". "Todos esto abona la idea de la vulnerabilidad del sistema político haitiano, su ingobernabilidad crónica, y sin estabilidad política", dijo Fernández.



En ese sentido, Moïse se hizo a múltiples enemigos políticos, entre los que se encuentran las decenas de senadores -y los gremios que controlan la esfera legislativa de manera paralela- que estaban en contra de su reforma constitucional en la que Moïse buscaba proponer un parlamento unicameral.



Incluso, según expone el diario El País, dentro de su propia agrupación política, el Partido Haitiano Tèt Kale, el nombramiento de Moïse de un aliado cercano como primer ministro generó descontento y nuevos enemigos al ver amenazada su propia influencia.



En medio de esta zozobra, la poderosa dinastía Vorbe, familia con descendientes criollos y mulatos que redactaron la Constitución de 1987 y que controla el suministro de electricidad del país, era una acérrima enemiga de Moïse luego de que el presidente los excluyó del rentable negocio de llevar electricidad a las distintas zonas del territorio.



El propio Moïse había atribuido en repetidas ocasiones un golpe fallido a los Vorbe y a otras familias influyentes que controlan la economía, y de estar detrás de intentos anteriores contra su vida.

El presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado este miércoles por hombres armados. Foto: EFE/ Jean Marc Herve Abelard

Bandas criminales fuera de control

La coalición de bandas criminales surgidas en Puerto Príncipe y representadas por el llamado G9, una coalición de todas las existentes y autoras de secuestros -más de 200 en el mes de junio, según las estadísticas-, impiden que los habitantes puedan salir de un barrio a otro y le tenían también declarada la guerra a Moïse.



Los conocidos como G9 an Fanmi e Alye están vinculados con la Mara Salvatrucha salvadoreña y está presidida por el ex oficial de la Policía de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) Jimmy Cherizier ‘barbecue’ que se forjó con la Milicia de Voluntarios para la Seguridad Nacional Tonton Macoute (TM) que durante 30 años mantuvo en el poder a la dinastía Francois ‘Papa Doc’ Duvalier e hijo Jean Claude ‘Baby Doc’ Duvalier.



Cherizier apareció recientemente a través de las redes sociales amenazando con tomar el poder y pidiendo una "insurrección de los empobrecidos".

El fallecido presidente haitiano Jovenel Moise (centro), con su esposa Martine Moise, quien se encuentra internada en un hospital de Florida, Estados Unidos. Foto: AFP / Valerie Baeriswyl

¿Un enemigo internacional?

Algunos analistas consideran que Venezuela era un enemigo declarado de Haití, en especial en los últimos cuatro años cuando Moïse se mantuvo en armonía con el entonces presidente de EE. UU. Donald Trump, entre otras razones por sus señalamientos contra Venezuela y su decisión de cortar los vínculos comerciales con este país.



En 2018, Caracas respondió filtrando documentos que acusaban a Moïse de corrupción vinculada a la alianza PetroCaribe. No obstante, para el analista Jaramillo es difícil imaginar que en estos momentos Venezuela tuviera tal margen de maniobra.



"Es complejo imaginar que Venezuela tenga semejante grado de influencia sobre la oposición haitiana y sobre estos mercenarios. Sobre todo cuando Venezuela tiene un problema similar de privatización de la seguridad", afirmó el analista.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE

