Esposa del asesinado presidente de Haití reveló cómo sobrevivió al ataque

Martine Moïse, primera dama de Haití, y quien sobrevivió al ataque en el que fue asesinado su esposo, le dijo a The New York Times que “lo único que vi antes de que lo mataran fueron sus botas”.



“Luego cerré los ojos y no vi nada más”, señaló la señora Moïse, quien todavía tiene secuelas de las heridas recibidas la noche del ataque en la habitación en la que dormía junto a su fallecido esposo, el presidente Jovenel Moise, el pasado 7 de julio.



De acuerdo con el relato de la sobreviviente, ella pudo escuchar como mientras los atacantes inspeccionaban los archivos de su marido hablaban en español. Contò que en la búsqueda repetían “no es eso”, hasta que finalmente uno afirmó: Eso es.



Según su relato, tras esto los asesinos salieron de la habitación, claro que antes le alumbraron a la cara con una linterna para comprobar si aún seguía viva.



“Pensaban que estaba muerta”, le dijo al New York Times.



Por el asesinato del presidente de Haití han sido detenidas varias personas, entre ellas 18 ex militares colombianos. entre los sospechosos por la autoría intelectual está Christian Emmanuel Sanon, un médico y pastor de 63 años señalado de conspirar y contratar a los colombianos con el fin de matar al presidente y hacerse con el poder.



Parte de la explicación en torno a las declaraciones que se entregó la viuda se deben a que no confía en la investigación que se está llevando a cabo y que sigue sin responder la pregunta más importante: ¿Quién ordenó y pagó el asesinato de su marido?



