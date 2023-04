Katherine Gómez fue rociada y quemada en una concurrida plaza de Lima, Perú, por un hombre que conocía a penas hacía 10 días. EL TIEMPO logró contactarse con los familiares de la víctima en Perú, quienes dieron detalles sobre la relación que mantenía la joven de 18 años con este hombre de nacionalidad venezolana.



Inicialmente, Cecilia Fernández cuenta que Katherine Gómez se conocía con este hombre de nacionalidad venezolana desde hacía 10 días y se estaban conociendo "no eran pareja, ni convivían. Cuando ella decide no continuar con este cortejo él va a una estación de gasolina y comprar una bolsa para rociarla y prenderle fuego".



(Siga leyendo: Conmoción por feminicidio: joven fue quemada viva en plena calle).

Facebook Twitter Linkedin

Asesinada en Perú Foto: suministrado

Luego de que este hombre identificado como Sergio Tarache Parra agrediera, ella comienza a quemarse viva, "fue una situación horrenda, la gente intentó auxiliarla y el tipo huye".



Con una alerta roja de Interpol, la Policía de Colombia logró la captura del sospechoso en Bogotá. Pero ahora la familia se encuentra frente a un nuevo problema, pues Tarache Parra está capturado solo cinco días y se debe tomar la decisión de expulsarlo a Venezuela por ingreso irregular al territorio colombiano o si lo regresa a Perú para que pueda cumplir cadena perpetua por el delito.



(Además: Esto es lo que se sabe del triple feminicidio en Ecuador).

Los familiares de la joven de 18 años llegaron hasta Bogotá para pedir justicia, pues, según cuenta la mujer, este hombre aceptó haber quemado viva a Katherine. "Sería nefasto para las mujeres en Latinoamérica que un feminicida quede impune".

Angustioso llamado a Gustavo Petro

José Gómez y Cinthia Marache, padres de la joven de 18 años, solicitaron al presidenrte Gustavo Petro que interceda para que este hombre sea enviado a Perú, pues este plazo se cumplirá este 18 de abril.



"Quiero decirle al señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, que soy un padre de familia que no vengo con ningún color político y le pido que me entienda como padre, que se ponga en mis zapatos y que me ayude a que el asesino de mi hija vaya al Perú a pagar por el delito que cometió", dijo Gómez.

Facebook Twitter Linkedin

Quemada viva Foto: suministrado

"Yo, como madre, dije desde un principio que mi sed de justicia no va a parar, voy a seguir luchando por mi hija, le pido a las autoridades colombianas que me apoyen para que (Sergio Tarache Parra) llegue a Lima a pagar su delito", sostuvo Cinthia Marache.

Más noticias:

¿Por qué John Poulos no sabe qué es feminicidio en caso Valentina Trespalacios?

Otra mujer fue asesinada en Cartagena: sicarios le dispararon a quemarropa

El macabro asesino buscado en Perú que fue capturado en las calles de Bogotá

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS