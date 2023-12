'Guyana está preparada para responder militarmente una invasión de Venezuela'

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, afirmó que este país y sus aliados están listos para responder ante una eventual invasión militar de Venezuela, luego de que en este país se realizó un referendo con el cual se busca anexar el Esequibo, que es de Guyana, a Venezuela, y establecer un control administrativo sobre esa área.



En una entrevista a la revista Semana, Ali manifestó: "Estamos muy preocupados por este desafío tan abierto del presidente Maduro, de Venezuela, en cuestión de la orden de la Corte Internacional (de Justicia)".



El presidente del país sudamericano explicó que "antes del referendo, Guyana fue a buscar medidas provisionales ante la CIJ y esta emitió una orden y a ambas partes les pidió hacer todo para mantener la paz y la estabilidad de esta región, y a Venezuela particularmente le pidió y le dijo que no puede actuar sobre ninguno de los asuntos del referendo".



Ali precisó que la CIJ ordenó que el 'statu quo' debe permanecer, es decir, que el Esequibo es parte del territorio de Guyana, y Guyana administra gobernanza allí". Resaltó que "a pesar de esta orden, el presidente Maduro anunció una serie de acciones en pleno desafío a la Corte y a la ley internacional".



Cabe recordar que el presidente venezolano anunció que establecerá un mecanismo administrativo sobre el Esequibo, que va a emitir cédulas y conceder licencias y permisos para minería, exploración y explotación en ese territorio. Además, dio un ultimátum para que todas las empresas se retiren del Esequibo en un periodo de tres meses.



El presidente de Guyana subrayó que debido a las intenciones de Venezuela "estamos adhiriéndonos a las leyes internacionales y acudiendo al sistema internacional, de acuerdo con la Carta de la ONU, para que todos los organismos estén involucrados y que permanezcamos como una zona de paz".

'Estamos en alistamiento'

El presidente de Guyana expresó que informaron oficialmente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las pretensiones de Venezuela. "Hemos informado a todos nuestros aliados y hemos empezado a tener conversaciones de defensa con ellos para asegurar que Guyana está en un estado de alistamiento por esta tremenda amenaza de Venezuela", declaró el mandatario.



Ali señaló que las pretensiones de Venezuela representan una "amenaza la estabilidad de la región, es una amenaza directa a Guyana y a las empresas que operan aquí". Sin embargo, expresó que tiene "la esperanza de que el consenso prevalecerá y que Maduro y Venezuela no van a actuar de una manera aventurera y muy irresponsable".



Ali precisó que las fronteras de Guyana están definidas en un acuerdo del siglo XIX.

'Maduro tiene problemas internos'

Con respecto a las motivaciones que tiene el presidente Maduro, el presidente de Guyana expresó: "Hay muchas personas que dicen que Maduro está haciendo esto por su situación política interna y los problemas que está afrontando en Venezuela. Pero tenemos que asegurar que nuestra soberanía e integridad territorial no pueden estar comprometidas de ninguna manera".

Para el Jefe de Estado guyanés la estabilidad de la región está en peligro por las pretensiones de Maduro. "Creo que esto es muy importante para la región, que siempre ha trabajado en buscar y procurar que seamos una zona de paz. No hemos tenido un comportamiento tan irracional que amenace la existencia de otro país. Creo que la paz y la estabilidad de la región están en juego".



A la pregunta de si Guyana está preparada desde el punto de vista militar en caso de una invasión de Maduro, Ali dijo: "Nuestro estado de preparación está basado sobre el derecho internacional, la diplomacia y siguiendo los lineamientos y reglas internacionales en esta controversia. Por supuesto, hemos construido alianzas con nuestros amigos y en todos esos frentes estamos trabajando. Tenemos cooperación mejorada de defensa con muchos de nuestros aliados y la seguridad de que muchos de ellos van a estar de nuestro lado".



Con respecto a la posición del Presidente Gustavo Petro acerca de este tema, el Presidente de Guyana sostuvo que "le diría que debe de estar del lado correcto de la historia, respetar la soberanía y el territorio de Guyana. Debe pararse a favor del orden internacional y adherirse a los lineamientos de la CIJ, pararse firme por lo que es correcto, estar del lado de Guyana y su defensa".



Añadió que el presidente Petro debe "enviar una señal muy fuerte y contundente a Venezuela de que Colombia no permitirá a Maduro anexar ninguna región o territorio a su país y que Colombia no permitirá que esta región sea desestabilizada".



Ali reveló que no ha hablado con el presidente Petro. "Estamos trabajando para tener una comunicación con el presidente Petro en las siguientes horas, pero por parte de la Defensa de Guyana y las Fuerzas de Colombia hay continuación de diálogo".

