Colombia, la tercera nación más grande de América Latina, se convirtió ayer en el último país en girar a la izquierda en una región devastada por la crisis económica desatada tras la pandemia del covid-19.



El triunfo de Gustavo Petro fue seguido de cerca por los principales medios de comunicación del mundo y por los distintos jefes de Estado y líderes políticos que, tras el anuncio, reaccionaron a través de sus redes sociales.



Tal parece que el primer mandatario en hablar con el presidente electo colombiano fue Gabriel Boric.



El chileno afirmó, vía Twitter, que había conversado con el líder del Pacto Histórico y que se comprometieron a trabajar “juntos por la unidad de nuestro continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente”.



Guillermo Lasso, presidente ecuatoriano, también señaló que lo felicitó telefónicamente y dijo que le reiteró su disposición “para fortalecer la amistad y cooperación, priorizando el desarrollo y la integración de nuestros pueblos”.



Por su parte, Nicolás Maduro consideró de “histórica” la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez, augurando que “nuevos tiempos se avizoran para este hermano país”.

Felicito a Gustavo Petro y a Francia Márquez, por la histórica victoria en las elecciones Presidenciales en Colombia. Se escuchó la voluntad del pueblo colombiano, que salió a defender el camino de la democracia y la Paz. Nuevos tiempos se avizoran para este hermano país. pic.twitter.com/FxodCn9Uqx — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 19, 2022

Otros líderes de izquierda de la región, como el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador; el cubano, Miguel Díaz-Canel; el peruano, Pedro Castillo; el argentino, Alberto Fernández y la hondureña Xiomara Castro se sumaron a los buenos deseos e intenciones de trabajo conjunto con el nuego gobierno de Colombia.



Y es que el cambio ideológico que marcó el triunfo de Gustavo Petro fue justamente lo que más destacaron los medios internacionales.



El Washington Post afirmó que el resultado de las elecciones colombianas, uno de los países históricamente más conservadores del continente, “es un ejemplo impresionante de cómo el descontento generalizado sacudió el statu quo”.



El británico The Guardian destacó que la elección marcó “otro golpe para el establecimiento político en América Latina, donde los votantes han tratado de castigar a los gobiernos en ejercicio por la devastación provocada por la pandemia”.

Gustavo Petro y Gabriel Boric. Foto: Prensa Gustavo Petro

En su análisis, el Post advirtió sobre el viraje que la elección podría tener en las relaciones bilaterales, cuando Estados Unidos ha considerado a Colombia su aliado más importante y estable en la región.



“A algunos les preocupa que la presidencia de Petro ponga a prueba esa asociación de larga data, particularmente en los esfuerzos de los dos países para combatir el narcotráfico”, destacó el periódico estadounidense. No obstante, señaló que expertos prevén “poca hostilidad real hacia Estados Unidos, al igual que la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en México”.



En la misma línea, The New York Times alertó sobre lo que podría ocurrir en las relaciones con Estados Unidos, cuando destacó que Petro ya ha dicho que esta “se centraría en el trabajo conjunto para hacer frente al cambio climático, concretamente para detener la rápida erosión en la Amazonía”.



Y así lo ven, tanto medios estadounidenses como los latinoamericanos de La Nación (Argentina) y El Comercio (Perú), quienes consideran que las alianzas progresistas con Chile y Brasil unirán a una nueva izquierda latinoamericana construida no sobre las industrias extractivas sino sobre la protección del medioambiente.

Gustavo Petro tras votar en segunda vuelta presidencial. Foto: Campaña Gustavo Petro

Según los principales medios del mundo, en la agenda del nuevo líder colombiano estará, como medida urgente, atender la implementación de los acuerdos de paz con las Farc y, entre otros temas, definir si retoma el diálogo con la vecina Venezuela, que lleva años sumida en una crisis social, política y económica; atender la falta de oportunidades y el aumento de la violencia, que han llevado a un número récord de colombianos a emigrar a Estados Unidos en los últimos meses; y enfrentar las crecientes amenazas a la democracia, que forman parte de una tendencia en toda la región.



Finalmente, la cadena BBC afirmó que el gran reto del nuevo presidente de Colombia es poder gobernar “con todo el poder del sistema en su contra y una personalidad dada a la confrontación”.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

