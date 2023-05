El Gobierno de Perú afirmó este lunes que los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, han mostrado "una vez más su actitud contraria a los principios y valores que rigen la convivencia democrática en la región", al haber reiterado su rechazo a la gestión de la presidenta Dina Boluarte.



En un pronunciamiento transmitido por televisión, la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, remarcó que esos principios "están plasmados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta Democrática Interamericana, en particular en lo relativo a la defensa de la democracia, que constituye una obligación que compromete a todos nuestros Estados".



Gervasi enfatizó que la posición de López Obrador de no entregar la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú "es una manifestación del nivel de negligencia con el que orienta sus acciones en el ámbito exterior" y agregó que Petro, al haberse referido a la fiscal general peruana, ha demostrado "su no reconocimiento a la independencia y autonomía constitucional que tienen las Fiscalías en el marco de un sistema democrático".



El Gobierno de Perú ha denunciado en varias ocasiones la "injerencia" del presidente colombiano, Gustavo Petro, en asuntos internos, pues el mandatario criticó en enero el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima y acusó a los policías peruanos de "marchar como nazis" en el contexto de las protestas antigubernamentales que azotaron al país entre diciembre y marzo.

EFE