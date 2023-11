'No estuvo a la altura': Bullrich por reacción de Petro a triunfo de Milei en Argentina

Patricia Bullrich, una de las líderes de la coalición política argentina de Juntos por el Cambio, que impulsó la candidatura del ahora presidente electo Javier Milei, reaccionó en las últimas horas al mensaje que envió el presidente Gustavo Petro, tras el triunfo del candidato de la derecha en el país vecino.

"Hay que hacer como si no lo hubiéramos escuchado. Los países tienen relaciones que tienen que ser permanentes", dijo Bullrich, en charla con 'Blu Radio'.



"La verdad me gustaría que el próximo gobierno siga teniendo una buena relación. Escuchar estas cosas duelen porque la relación de los pueblos y los países tienen que ser permanentes y no pueden tener este nivel de agresividad que ha tenido ayer el presidente Petro", dijo la exministra argentina, agregando que, a su juicio, Milei no es de ultraderecha.



Bullrich reacciona tras mensaje del presidente Petro

Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio. Foto: EFE

En la noche de este domingo, luego de que el candidato Sergio Massa reconociera su derrota en Argentina, el presidente Petro apuntó en 'X': “Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”.

Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. https://t.co/TCqBPLSkkO — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2023

Al respecto, este lunes, Bullrich expresó: "Me pareció un poco pasado de tono el tuit del presidente colombiano. El presidente no estuvo a la altura de un presidente, que tiene que saludar al presidente elector de Argentina, diciendo que había ganado la ultraderecha...".



"Me parece que es una politización que la relación entre Argentina y Colombia no tiene que tener", añadió la experimentada política argentina.



Los mensajes en el mundo tras el triunfo de Milei

China madrugó por la diferencia horaria y aseguró seguir dispuesta a trabajar con Argentina para "continuar la amistad entre los dos países".



La portavoz de la Cancillería china Mao Ning recordó que ambos países se han "tratado mutuamente con igualdad y respeto" en las últimas décadas. Pese a que China es actualmente el segundo socio comercial de Argentina y el segundo destino para las exportaciones del país, Milei llegó a afirmar en campaña que si ganaba seguirían siendo socios comerciales del sector privado, pero que el Estado no negociará con ellos porque son "comunistas".



Desde Kiev, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó hoy al presidente electo de Argentina por su “convincente victoria” y su apoyo en el enfrentamiento con Rusia. Por eso mismo, el Kremlin aseguró que Rusia respeta la "elección del pueblo argentino", pero su portavoz, Dmitri Peskov, indicó que han prestado atención a las declaraciones muy críticas durante la campaña electoral.



"Fundamentalmente nos vamos a guiar y vamos a juzgar por la declaraciones que haga después de su investidura", advirtió.



La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, que este lunes fue confirmada en su cargo por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para su nuevo ejecutivo, que asumirá mañana, advirtió este lunes de que "la democracia está en juego" con la victoria de Javier Milei en las presidenciales argentinas.



"Es un día triste para el bloque democrático en todo el mundo. Mucho ánimo al pueblo argentino que hoy siente incertidumbre y miedo", publicó Díaz, líder de la coalición de izquierdas Sumar, en la red social X.

*Con EFE

