El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, proclamó este martes ante el Congreso su “total, evidente e incuestionable” inocencia en el presunto delito de peculado bajo el cual la oposición de izquierda busca destituirlo del cargo mediante un juicio político.



(Además: 'No voy a ser mascota del poder': Cristina Kirchner descartó opción de ser candidata).



En un contexto de aumento de la violencia ligada al narcotráfico y de descontento popular por el costo de la vida, lo que puede ser el fin del gobierno de derecha es para el principal bloque de izquierda una oportunidad para recuperar fuerzas de la mano de su líder, el exmandatario Rafael Correa, hoy prófugo en Europa y condenado a ocho años de cárcel.

“No hay pruebas ni testimonios relevantes. Más bien lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente e incuestionable inocencia”, manifestó el mandatario en su defensa a lo largo de casi una hora de discurso en el hemiciclo de Quito.



(Puede leer: Ex candidato presidencial de Ecuador denunciará al fiscal general de Colombia).



Con la asistencia de 109 de sus 137 miembros, la unicameral Asamblea Nacional inició este martes el juicio político contra Lasso, en el que los congresistas presentaron los argumentos en su contra seguidos de la defensa del mandatario.



La oposición ratificó sus denuncias contra el presiente. Los asambleístas opositores Esteban Torres y Viviana Veloz encabezaron la interpelación al mandatario.



(Siga leyendo: El nuevo enfrentamiento de Perú contra Petro y López Obrador por desconocer a Boluarte).



Los asambleístas opositores Esteban Torres y Viviana Veloz encabezaron la interpelación al mandatario. Veloz, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), afín al expresidente Rafael Correa, fue dura al presentar las pruebas contra Lasso a quien incluso tildó de "mentiroso".

No hay pruebas ni testimonios relevantes. Más bien lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente e incuestionable inocencia. FACEBOOK

TWITTER

Veloz recordó que uno de los principales implicados en el caso Flopec, Hernán Luque, cercano a Lasso, se ha fugado del país, y que también otro de los vinculados en la trama de supuesta corrupción que salpican a Lasso, Rubén Cherres, fue encontrado a finales de marzo asesinado con signos de tortura. Por ello, la legisladora criticó que Lasso, en su comparecencia, haya esgrimido que no había pruebas ni testigos que avalen las denuncias, aunque la legisladora comentó que dispone de muchos argumentos que sustentan sus denuncias.



(Puede leer: Bolsonaro acude a declarar por tercera vez ante la Policía Federal: ¿de qué lo acusan?).



De su lado, Esteban Torres, el otro legislador interpelante, del derechista Partido Social Cristiano (PSC), coincidió en que las pruebas apuntan al presidente Lasso y que el juicio político, amparado en la Constitución y en las normas legales internas, avalan la posibilidad de que el mandatario sea censurado.

¿De qué se le acusa a Lasso?

En el poder desde mayo de 2021, el mandatario es acusado de un supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).



Según las denuncias, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado. El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares.



(Además: 'En Centroamérica asistimos a un resurgir del autoritarismo y ojalá no se extienda').



El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.



"Lamento mucho que del frágil castillo de naipes que construyeron durante cinco meses, no les quedó más que conformarse con la carta más débil", aseveró el presidente de 67 años, antes de dejar la Asamblea aupado por sus simpatizantes.



Varias centenas de personas se concentraron de manera pacífica en los alrededores del Parlamento, que estaba acordonado por policías.



(Puede leer: Masacre en México: sicarios asesinan a seis personas en un partido de fútbol).

Facebook Twitter Linkedin

Los partidarios del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se manifestaron en los alrededores del edificio de la Asamblea, en Quito. Foto: AFP

¿Qué viene?

Este proceso despierta los fantasmas de la inestabilidad política que vivió Ecuador entre 1997 y 2005, cuando tres gobernantes que surgieron de las urnas fueron derrocados.



El Congreso requiere 92 de los 137 votos para cesar a Lasso, en una deliberación que podría tomar varios días, aunque se espera conocer una decisión antes de que esta semana finalice.



Esta es la segunda vez que el exbanquero queda entre la espada y la pared. En junio pasado el Parlamento intentó mediante votación directa destituirlo en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida. Al Congreso, en esa ocasión, le faltaron 12 votos para concretar la remoción por una grave crisis política y conmoción interna.



(En contexto: Juicio político en Ecuador: Estos son los 3 escenarios para el Presidente).



De salvarse nuevamente, Lasso no tendrá más que "ver cómo el país sigue por el despeñadero" al tener que gobernar con un Congreso opositor y sin puentes de comunicación, señaló a la AFP el constitucionalista Rafael Oyarte.



Lasso usó este martes una de las tres horas que tenía destinadas para su defensa y lanzó un abanico de reclamos a la oposición encabezados por un reiterado "yo los acuso". "Yo los acuso a ustedes de haber abandonado su rol de legisladores, ustedes no crean leyes sino que las destruyen", aseguró.



Bajo la manga, al mandatario le queda el mecanismo de la denominada "muerte cruzada", que implica disolver el Congreso para dar paso a elecciones generales anticipadas.



"Ahí es cuando podría potencialmente haber un problema social, una inestabilidad real" por las pugnas de poder y vacíos que deja esa figura, sostuvo a la AFP el politólogo Esteban Nichols, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito.



(Además: 'Nos fuimos para siempre': Maduro afirma que Venezuela no volverá a la OEA).

Yo los acuso a ustedes de haber abandonado su rol de legisladores, ustedes no crean leyes sino que las destruyen. FACEBOOK

TWITTER

La disolución fue implantada por el gobierno de Correa (2007-2017) y sería la primera vez que se aplica. Para Oyarte, este mecanismo sería una "irresponsabilidad política" que beneficiaría a la izquierda del correísmo en el caso de comicios antes de hora.



"Si bien no es seguro que obtengan la presidencia de la República, algo sí es seguro: sus parlamentarios, que hoy suman 49 de 137, subirán sus escaños", sostuvo.



(Puede leer: Perú asegura que Gustavo Petro va contra 'la convivencia democrática' en Latinoamérica).



De ser censurado, Lasso se convertiría en el segundo mandatario ecuatoriano en ser destituido en juicio político luego de que en 1933 fuera cesado Juan de Dios Martínez (1932-1933). Sería reemplazado por su vicepresidente Alfredo Borrero para completar el período de cuatro años.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE