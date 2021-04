Guillermo Lasso es el nuevo presidente de Ecuador

El exbanquero conservador Guillermo Lasso ganó el balotaje presidencial de este domingo en Ecuador contra el izquierdista Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, que reconoció su derrota.



El exbanquero conservador se proclamó el domingo presidente electo deEcuador y anunció que asumirá el "desafío" de cambiar a su país, aquejado por una crisis económica agravada por la pandemia del covid-19.



"El 24 de mayo próximo asumiremos con responsabilidad el desafío de cambiar los destinos de nuestra patria y lograr para todos el Ecuador de oportunidades y de prosperidad que todos anhelamos", dijo el conservador, cuya victoria fue reconocida por su rival, el izquierdista Andrés Arauz.



El escrutinio de un 97,22 por ciento de los votos, le concede a Lasso una diferencia de 5,03 puntos sobre su rival correísta Andrés Arauz. "Este es un día histórico, un día en que todos los ecuatorianos han decidido su futuro, han expresado con su voto la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos", dijo ante sus simpatizantes reunidos en Guayaquil.

El candidato Guillermo Lasso votó este domingo en Guayaquil. Foto: Fernando Mendez. AFP

En su tercera candidatura por la presidencia, Lasso obtiene el 52,51 por ciento en el balotaje de este domingo, frente al 47,49 por ciento de su rival, según los resultados oficiales parciales del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Lasso agradeció a Dios por el voto, a su familia, así como a Alfredo Borrero, su compañero de fórmula, "hoy vicepresidente electo de Ecuador", dijo, aunque el CNE no se ha pronunciado aún oficialmente sobre los resultados.



A lo largo del escrutinio Lasso llegó a superar los nueve puntos de ventaja sobre Arauz, pero poco a poco se fue reduciendo la diferencia con el recuento de votos en las provincias de Manabí y Esmeraldas, bastiones del correísmo.



La diferencia de votos entre ambos candidatos es de unos 420.000, una suma que todo apunta a que no será superada a estas alturas, si bien el recuento sigue abierto. En cualquier caso, los seguidores de Lasso salieron a festejar frente a la sede del CNE en Quito, y también en los cantones de la provincia de Guayas donde acumula una parte de su fuerza política.

Felicitamos a @LassoGuillermo por su elección como Presidente de #Ecuador. Hace unos minutos dialogamos y hablamos de trabajar juntos por la región; Continuaremos fortaleciendo nuestras relaciones comerciales, de seguridad e integración andina para beneficio de nuestros países. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 12, 2021

Presidente Duque felicita a Lasso

Continuaremos fortaleciendo nuestras relaciones comerciales, de seguridad e integración andina para beneficio de nuestros países

El presidente de Colombia, Iván Duque, felicitó este domingo a Guillermo Lasso "por su elección como Presidente de Ecuador", en la segunda vuelta de los comicios celebrada este domingo.



"Hace unos minutos dialogamos y hablamos de trabajar juntos por la región", dijo el mandatario colombiano en un mensaje en su cuenta de Twitter.



Duque reconoció la victoria del candidato conservador incluso antes de conocer el escrutinio al 100 por ciento del Consejo Nacional Electoral (CNE). De esta forma, Duque es uno de los primeros jefes de Estado en felicitar la victoria de Lasso y saludar a quien sucederá a Lenín Moreno en la presidencia del país vecino.



A la felicitación del actual presidente, se le adelantaron las de los expresidentes Álvaro Uribe (2002-2010), quien calificó Ecuador como "ejemplar en la defensa de la democracia", y de Andrés Pastrana (1998-2002), que también habló de una "jornada democrática ejemplo para América Latina".

Fotografía sin fecha cedida por el partido político CREO, donde el entonces candidato presidencial Guillermo Lasso (c), participa en una mega caravana. Foto: EFE

Una jornada electoral en medio de la pandemia

Pese a que el correísta Arauz logró en la primera vuelta el 32,72 por ciento de la votación, una diferencia de 13 puntos sobre Lasso, que llegó a 19,74 por ciento, este domingo el derechista le dio vuelta al resultado y se llevó el reñido balotaje.



Un total de 13 millones de ecuatorianos fueron convocados para elegir a quien, desde el próximo 24 de mayo, gobernará por cuatro años este país suramericano con 17,3 millones de habitantes.



Arauz, que no pudo sufragar por estar empadronado en México, donde estudiaba, acompañó a votar a una comerciante que testimonió como la banca estaría a punto de embargarle su propiedad por una deuda que no pudo pagar por efectos de la crisis económica.



En el recinto, Arauz hizo un llamado a la unidad. “Los ecuatorianos solo queremos que haya un Gobierno de unidad, que respete a todos y no solo a unos pocos; queremos un Gobierno que atiende a las mayorías, que de soluciones a los problemas”, resaltó al anunciar que un “control electoral desplegado en todo el país, cuidará que prevalezca la voluntad popular”.



Lasso por su lado, emitió su votó en la costera ciudad de Guayaquil, su lugar de residencia. Vistiendo los zapatos rojos que para la segunda vuelta se posicionaron como imagen de campaña, convocó a los ecuatorianos a darle un voto de confianza.



“Con profunda humildad, los invito a darnos a nosotros una oportunidad para servirlos”. “Esta es la gran oportunidad para con tu voto decidir el futuro del Ecuador”, dijo en declaraciones a los medios.



A pesar de que el voto es obligatorio hasta los 65 años, fue notoria la presencia de adultos mayores en los recintos electorales.



“Hay que elegir un camino, tenemos derecho de pronunciarnos y decidir por el futuro. No importa nuestra edad, vivimos en este país y también nos preocupamos por el destino de nuestros hijos y nuestras familias”, dijo a EL TIEMPO, María del Carmen Usama, de 68 años, quien sufragó al sur de Quito, a pesar del canicular sol que acompañó la jornada electoral.



MAGGY AYALA SAMANIEGO

Corresponsal de EL TIEMPO

QUITO

