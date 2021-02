Guillermo Lasso dice que ganará en una segunda vuelta en Ecuador

El candidato centroderechista Guillermo Lasso aseguró este domingo que habrá una segunda vuelta electoral en Ecuador entre los dos primeros candidatos de las elecciones de hoy, en la que compiten 16 aspirantes, y que conseguirá la Presidencia en las urnas el próximo 11 de abril.



"En la segunda vuelta me veré con quien desee el pueblo ecuatoriano. El 11 de abril próximo, la victoria será contundente", dijo el candidato de 65 años tras sufragar en la ciudad costera de Guayaquil, en el suroeste del país.



El líder del movimiento Creando Oportunidades (CREO) llegó al recinto electoral acompañado de su esposa y de varios seguidores, y aunque todos llevaban mascarilla, el distanciamiento social no fue respetado, tal y como han exigido las autoridades electorales y sanitarias para esta jornada de voto en condiciones de pandemia.



"La clave es el cambio. Todos los ecuatorianos queremos un cambio para no adoptar un modelo cuyas recetas han fracasado en todos los países del mundo donde se han aplicado", dijo este abierto opositor al Socialismo del Siglo XXI con el que gobernó el exmandatario Rafael Correa entre 2007 y 2017.



Lasso, que acude a estas elecciones por tercera vez, considera que el actual jefe de Estado, Lenín Moreno, representa una continuidad de las políticas de Correa, quien le ayudó a llegar a la Presidencia en 2017 aunque poco después se distanció y ahora son enemigos políticos.



Los seguidores de Correa, por su parte, aseguran que Moreno ha gobernado bajo la influencia del líder de CREO, extremo tajantemente rechazado por Lasso, uno de los candidatos que más ha defendido la dolarización del país desde el año 2000.



"Vamos a defender la dolarización, vamos a luchar contra la delincuencia, vamos a respetar la libertad de los jóvenes de estudiar lo que ellos quieran estudiar en la universidad, no lo que le diga el Gobierno", anotó en referencia a la actual obligación de rendir un examen que determina la carrera a la que se puede acceder y que se instauró en el Gobierno de Correa.

Asimismo, consideró que el proceso de hoy se está llevando a cabo con "absoluta normalidad" aunque habló de "pequeños incidentes que no tienen importancia" y sobre los cuales no ofreció detalles.



"A pesar de la pandemia, hay normalidad en el proceso, los ecuatorianos están saliendo a votar", apuntó el candidato, que perdió las elecciones presidenciales de 2013 ante Correa y las de 2017 ante Moreno.



Más de 13 millones de ecuatorianos acuden este domingo a las urnas para designar al sucesor de Moreno en la Presidencia y para renovar la Asamblea Nacional (Parlamento). Asimismo, elegirán a cinco miembros del Parlamento Andino.



Tras el cierre de colegios a las 5:00 p.m. se prevé que el CNE, con base en un proceso de "conteo rápido de votos", anuncie los resultados preliminares de las votaciones tres horas después.

