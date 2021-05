Lasso promete un Ecuador más próspero y equitativo

Guillermo Lasso Mendoza, asumió ayer la presidencia de Ecuador bajo la promesa de construir un futuro más justo, próspero y equitativo para el pueblo y un Estado eficiente para erradicar el hambre, la enfermedad, la falta de educación y el abandono.

Acompañado de su familia, rodeado de sus colaboradores, y en presencia de sus invitados especiales como el Rey de España, Felipe VI; el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y otros representantes de Estado, Guillermo Lasso juró ante la Asamblea Nacional cumplir con la Constitución durante los próximos cuatro años de su mandato.



En el acto de ascensión al mando, el flamante mandatario ofreció que trabajará para lograr el “equilibrio entre el crecimiento económico y la justicia social, dos piedras angulares que serán las bases de un país más próspero y equitativo”, señaló.



“Hoy recibimos un país con históricos niveles de desempleo. Un país que ha deslumbrado por su incapacidad para hacer frente a una pandemia brutal, pero que países en similares condiciones encararon de forma más ordenada, eficiente y libres de corrupción”, señaló Lasso durante un emotivo discurso en el que le afloraron las lágrimas en más una ocasión.

El entrante presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acompañado de su familia, llega para la ceremonia de su investidura hoy, en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito (Ecuador). Foto: EFE/ José Jácome

Convencido de que su triunfo le ha devuelto la democracia al país, Lasso señaló que “el gran cambio pacífico que ha maravillado al continente y al mundo” se logró por la democracia en sí misma. “Luego de más de diez años de autoritarismo, de agresiones, de intentos por instaurar un régimen perpetuo, los ecuatorianos asimilamos la más grande lección democrática: que no hay democracia sin participación”, enfatizó tras resaltar que “se acabó la era de los caudillos”.



El nuevo presidente insistió en que sus acciones estarán dirigidas por un Estado eficiente para erradicar los males que aquejan a la sociedad. “Nuestra intención no es minimizar al Estado, sino maximizar su capacidad para servir a los más pobres”, resaltó.



Para el analista y catedrático Salim Zaidán el de ayer “fue un discurso emotivo enfocado en la democracia y la libertad, en los por qué, sin precisar los cómo”. “(Lasso) es un presidente de derecha que tendió puentes con la izquierda incorporando en su discurso a la justicia social cuando afirmó que”"mientras como país no podamos ayudar a los más pobres, este Gobierno no podrá ayudar a los más ricos”, puntualizó.



De otro lado, los anuncios sobre lo que será su gestión gubernamental los hizo la noche anterior durante el Foro Iberoamericano Desafíos de la libertad, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, Film, del escritor peruano Mario Vargas Llosa.

Tengo el corazón lleno de gratitud, cariño y compromiso. El Palacio de Carondelet siempre tendrá sus puertas abiertas para todos los ecuatorianos.



Lograremos el Ecuador que ustedes aspiran: un país con oportunidades y bienestar. 🇪🇨#GobiernoDelEncuentro#JuntosLoLogramos pic.twitter.com/QnGUtj3NRE — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 24, 2021

En el cónclave en el que también estuvieron presentes, entre otros, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana, el activista venezolano Leopoldo López; así como videos grabados del presidente de Colombia, Iván Duque, y la candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, Lasso anunció que “optimizará el Estado” e irá por el camino de las concesiones y la minería con inversión privada.



La telefónica estatal CNT, tres refinerías y carreteras formarían parte de la lista de empresas estatales que serán entregadas para la administración privada, además de la venta del Banco del Pacífico, que pasó a manos del Estado luego de la quiebra bancaria de 1999.



La vacunación para contrarrestar la pandemia del covid-19, según Lasso, será uno de los puntos más críticos de su gestión. “Desde hoy mismo entra en vigor el plan que tendrá como objetivo la vacunación de nueve millones de personas en 100 días”, dijo reforzando su oferta de campaña.

El rey Felipe VI de España asistió a la ceremonia de investidura de Guillermo Lasso en Ecuador. Foto: AFP / Rodrigo BUENDIA

Lasso formuló también un pedido de ayuda a los inversores extranjeros y comprometió seguridad jurídica resaltando que su elección provocó la reducción del riesgo país en 500 puntos. “Se concretó una de las primeras tareas de cualquier Gobierno: crear una atmósfera positiva para el trabajo y el crecimiento”, dijo al declarar que abre sus puertas al comercio mundial, a la Alianza del Pacífico y a tratados de libre comercio.



La relación de Ecuador y Colombia también estará entre sus prioridades. De hecho, la primera visita internacional que hizo Lasso fue a Colombia, el pasado mes de abril, por una invitación del presidente Duque.



El excanciller ecuatoriano José Ayala Lasso señaló que entre Ecuador y Colombia hay un amplio flujo comercial, pero es necesario resolver problemas como el transporte interfronterizo, la explotación energética de las aguas naturales comunes, la educación, la movilidad venezolana, la seguridad y el narcotráfico, “entre otras realidades geográficas que nos unen y otras realidades contemporáneas que nos obligan a buscar soluciones comunes”.



MAGGY AYALA SAMANIEGO

Corresponsal de EL TIEMPO

QUITO

