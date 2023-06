Este domingo, Guatemala se enfrenta a unas elecciones cruciales que determinarán su futuro político en medio de condiciones extremadamente adversas. El proceso electoral se ve opacado por una intensa judicialización, la falta de garantías electorales, prohibiciones de candidaturas, múltiples denuncias e irregularidades y un creciente descontento ciudadano.



Estos problemas se dan en un contexto político caracterizado por un deterioro democrático evidente, manipulación del sistema judicial y del Ministerio Público, creciente acoso a la prensa, violaciones a los derechos humanos y una alta incertidumbre debido a una guerra de encuestas.

La eliminación de los candidatos Carlos Pineda, un empresario con discurso populista que lideraba las encuestas; Thelma Cabrera, una líder indígena de izquierda del Movimiento de Liberación de los Pueblos, que ocupó el cuarto lugar en las elecciones de 2019; y Roberto Arzú, un disidente de la elite, ha contaminado el proceso electoral y generado una profunda controversia. Los tres han denunciado “fraude electoral” e instado a sus seguidores a emitir votos nulos como forma de protesta simbólica.



Según un informe de El Faro English, estos candidatos han sido excluidos, mientras que otros, incluso algunos bajo investigación por corrupción y narcotráfico, han sido autorizados a participar en las elecciones. Este doble estándar ha generado preocupaciones sobre el uso diferenciado y discrecional de los criterios de registro y bloqueo de candidatos por parte del Tribunal Supremo Electoral.



La combinación tóxica de estos hechos, unido a la falta de control efectivo del financiamiento político y del gasto electoral, evidencia una creciente contaminación del proceso electoral y una falta de confianza en las instituciones encargadas de garantizar su integridad. Las principales misiones de observación electoral, tanto internacionales (OEA y UE) como nacionales (Mirador Electoral y MOE-GT), vienen advirtiendo en sus informes sobre estas debilidades.



La líder indígena Thelma Cabrera, excluida de la contienda presidencial. Foto: EFE

Erosión democrática

La expulsión intempestiva de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2019 marcó un punto de inflexión en la erosión democrática. El informe final de la Cicig, titulado “Guatemala: un Estado capturado”, reveló los niveles alarmantes de corrupción e impunidad presentes en el país. A partir de ese momento, se inició un proceso de recaptura del Estado guatemalteco con la agenda de garantizar impunidad para las elites enquistadas en el poder (pacto de corruptos) y mantener el statu quo. La primavera democrática ciudadana de hace 8 años, que demandó lucha contra la corrupción y la impunidad y una democracia de calidad, es hoy un recuerdo borroso.



Las encuestas reflejan una débil cultura política democrática, con altos niveles de apatía y desconfianza hacia las principales instituciones políticas tradicionales (partidos políticos, Congreso y sistema judicial). El apoyo a la democracia es de solo 37 %, 12 puntos por debajo del promedio regional (Latinobarómetro 2021).



Hoy solo el 11 % aprueba la gestión del mediocre y corrupto gobierno de Alejandro Giammattei, y la mayoría de los guatemaltecos son pesimistas sobre el futuro del país. Los tres principales problemas para la población son inseguridad, desempleo y corrupción. Además, un porcentaje alarmante de la población (57 %) dijo no tener problema con un gobierno no democrático si resolviera sus problemas y un 51 % toleraría un golpe militar ante altos niveles de corrupción.

Hoy solo el 11% aprueba la gestión del gobierno de Alejandro Giammattei. Foto: EFE

En términos de derechos humanos y garantías, la situación es igualmente preocupante. Informes de organizaciones como Wola y HRW destacan la aplicación cuestionable de los criterios electorales, así como el desmantelamiento del Estado de Derecho. Esto ha generado un clima de miedo y vulnerabilidad entre aquellos que se atreven a desafiar el statu quo, lo cual ha llevado a muchos periodistas, abogados, fiscales anticorrupción y activistas a abandonar el país en los últimos años.



El Tribunal Supremo Electoral se encuentra sumido en una profunda crisis de credibilidad: solo el 17 % confía en su labor. Desde la formación de la actual magistratura, elegida mediante un acuerdo de la alianza gobernante, se ha percibido como ineficiente, carente de independencia y autonomía.



También la libertad de expresión enfrenta múltiples amenazas. Según el índice de Chapultepec, el país ocupa el puesto 19 en cuanto a garantías para el ejercicio de la libertad de prensa, solo adelante de Venezuela, Cuba y Nicaragua en la región. Destaca el caso del periodista José Rubén Zamora, quien recibió una injusta condena de 6 años de cárcel por supuesto lavado de dinero en un juicio plagado de irregularidades. Esta sentencia constituye una grave afrenta a la libertad de expresión no solo en Guatemala, sino en toda la región. El mensaje enviado por el gobierno es claro: investigar la corrupción es un crimen que tiene un alto costo.

Candidatos principales y tendencias

Más de 9 millones de ciudadanos guatemaltecos están habilitados para acudir a las urnas para participar en las elecciones generales de este domingo, para elegir presidente, vicepresidente, 160 diputados, 340 corporaciones municipales y 20 diputados del Parlacen.



Esta elección presidencial -similar a otras recientes en América latina- se caracteriza por una alta fragmentación. Los electores tendrán más de 20 opciones en el tarjetón para presidente y vicepresidente, pero únicamente tres candidatos tienen posibilidad reales de disputar la presidencia: Sandra Torres (ex primera dama, fundadora del partido centrista la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE), Zury Ríos (coalición de derecha Valor-Unionista, hija del ex dictador Efraín Ríos Montt) y Edmundo Mulet (ex diplomático, fundador del partido de centro derecha Cabal).

Una encuesta del pasado jueves de la empresa Prodatos publicada por el diario de mayor circulación Prensa Libre mostró a Torres con el 21,3 %, Mulet con el 13,4% y Ríos con el 9,1%.



La candidata de la coalición de derecha Valor-Unionista, Zury Ríos Sosa. Foto: EFE

La encuesta registra asimismo un alto volumen de personas que dicen que votarán en blanco, 14.8 %, o que anularán su voto, 13.5 %. Estos últimos datos activan la alarma de un posible alto volumen de votos en blanco y nulos que podría venir acompañado de una elevada abstención electoral, en un país con históricamente bajos niveles de participación electoral, promediando un 51.3 % desde 1985 hasta la fecha.



Se observa asimismo, en línea con la tendencia regional del súperciclo electoral 2021-2024, un voto de castigo al oficialismo -el candidato del gobierno Manuel Conde tiene una intención de voto de apenas el 5.8 %- y la necesidad de ir a una segunda vuelta electoral, el próximo 20 de agosto, para determinar la presidencia.



Si se confirman las proyecciones de las encuestas con mayor credibilidad, Sandra Torres y Edmond Mulet serían quienes pasarían a la segunda vuelta. Sin embargo, de momento la elección sigue abierta y aún persiste la incertidumbre sobre los dos candidatos que llegarán al balotaje.



Doble riesgo

La ausencia de garantías electorales, la judicialización excesiva y la erosión del Estado de derecho generan una inquietud significativa respecto a la legitimidad e integridad del proceso electoral y la credibilidad de los resultados. La descalificación de diversos candidatos y las acusaciones de fraude electoral han intensificado el escepticismo y la incertidumbre entre los ciudadanos. No hay que descartar nuevas denuncias de irregularidades asociadas al desarrollo de la jornada electoral o respecto del escrutinio de los resultados o, incluso, un alto número de votos nulos y en blanco acompañados de una elevada abstención.



En este complejo panorama, el riesgo es doble: por un lado, que la alternancia que se lleve a cabo a nivel presidencial no traiga el cambio que Guatemala necesita desesperadamente para superar el grave deterioro democrático y de desarrollo humano que padece desde hace muchos años. Y, por el otro, que el nuevo presidente electo carezca de legitimidad de origen y ello agrave la delicada situación que vive actualmente el país.

La alternancia que se lleve a cabo a nivel presidencial debe ayudar a superar el grave deterioro democrático y de desarrollo humano en Guatemala. Foto: AFP

Frente a ello, las misiones de observación electoral y la comunidad internacional deben mantenerse alertas y preparadas para defender la integridad electoral y respaldar a la democracia guatemalteca. Pero los ciudadanos guatemaltecos también deben desempeñar un rol esencial en este escenario. Tienen la responsabilidad de defender sus derechos, resistir a aquellos que buscan perpetuar un statu quo de corrupción e impunidad, y exigir unas elecciones con integridad y credibilidad.



La legitimidad del próximo gobierno dependerá de la percepción de justicia y transparencia en el proceso electoral. Solo con este compromiso Guatemala podrá mantener viva la esperanza de cerrar este sombrío capítulo de su historia y avanzar hacia un futuro más democrático y justo.

DANIEL ZOVATTO

Director regional para América latina y el Caribe de IDEA Internacional