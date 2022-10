La captura hace dos meses de José Rubén Zamora Marroquín, reconocido como el periodista más influyente de Guatemala, y el posterior allanamiento de las oficinas de ‘El Periódico’, el medio del que es presidente y fundador, pusieron sobre la mesa la delicada situación de la prensa en ese país bajo el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.



En la tarde del 29 de julio, los policías se llevaron a Zamora de su residencia acusándolo de los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Ese mismo día, las autoridades allanaron las oficinas centrales de ‘El Periódico’ y mantuvieron incomunicados por más de ocho horas a varios periodistas de la redacción.



El Ministerio Público ha sido enfático en que el proceso contra Zamora no está relacionado con su trabajo periodístico sino con sus acciones como empresario. “Somos absolutamente respetuosos de la independencia judicial, de la autonomía del ente investigador y de la división de los tres poderes del Estado”, recalcó al respecto Kevin López, secretario de Comunicación Social de la Presidencia.



El director de ‘El Periódico’ es investigado por pedir a Ronald García, exbanquero local, lavar 300.000 quetzales con el fin de ocultar el origen del dinero. Aunque García es acusado por el mismo Zamora de ayudar a lavar dinero al expresidente Jimmy Morales (2016-2020) y a su homólogo salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014).



Pero el sector periodístico asegura que el proceso contra el director de ‘El Periódico’ es una represalia por las publicaciones en las que su diario ha acusado de corrupción al presidente y a su círculo cercano y cataloga el hecho como un intento por ahogar a dicho medio de comunicación.



José Rubén Zamora, periodista y presidente del matutino elPeriódico, fue detenido el 29 de agosto. Foto: EFE

Tan solo dos días después de su captura, las cuentas de ‘El Periódico’ fueron congeladas a petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) bajo las mismas acusaciones de lavado de dinero. Un hecho que Ramón Zamora, hijo de José Rubén, calificó como un esfuerzo por “paralizar las finanzas” del diario.



“Zamora jugó en algún momento un rol fundamental en exponer detalles de los casos de corrupción del presidente Alejandro Giammattei, detalles de corrupción de Consuelo Porras, la actual Fiscal General; y ese rol le costó esta criminalización”, señala Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).



Desde ‘El Periódico’, por ejemplo, Zamora y sus reporteros han denunciado casos como el de la alfombra mágica, sobre supuestos sobornos que empresarios rusos le brindaron a Giammattei para pactar negocios en Izabal; o el de las plazas fantasma, es decir, casos de contrataciones anómalas dentro del Estado.

Un escenario hostil para la prensa

El primero en acusar directamente al gobierno fue el propio Zamora, quien afirmó que su detención fue producto de “un montaje diseñado, planificado y ejecutado con eficacia” por el presidente y la fiscal. De hecho, ocho meses antes de su aprehensión, en octubre de 2021, el periodista había asegurado que el Estado estaba creando un caso en su contra para detenerlo.



A las afirmaciones del director se sumaron organizaciones nacionales e internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que calificaron el acto como una persecución contra el periodismo independiente.



“El caso de Zamora es grave porque el gobierno traspasó una línea al buscar directamente no solo encerrar al presidente de un medio, sino intentar afectar su labor periodística al tratar de ahogarlo económicamente y buscar la manera de lograr su clausura”, le dijo a este diario Héctor Coloj, coordinador del Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).



Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala. Foto: EFE

Para ellos, el caso Zamora es solo la última arremetida de Giammattei y su círculo cercano contra los reporteros, comunicadores y directores de medios, pero es además una cruzada contra la libre información. “El golpe contra Zamora no es solo al periodismo, sino es el golpe a la democracia, porque la ciudadanía misma tiene derecho a estar informada. No es José Rubén Zamora la figura. No es esencialmente él, sino el derecho de la ciudadanía a tener información confiable”, dice Méndez.



Y es que el escenario no es favorable. Reporteros sin Fronteras ubica a Guatemala en el puesto 114 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2022, mientras que el informe de 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describe un continuo escenario de riesgos a la labor periodística en dicho país.



El informe de la APG, además, califica al gobierno de Giammattei como el periodo con más represiones, persecución e intolerancia contra la prensa en la historia reciente.



En los primeros diez meses de gobierno de Giammattei, es decir, de enero a noviembre de 2020, la APG reportó 124 violaciones o limitaciones a la prensa, contra 45 registradas en el primer año de gobierno de Otto Pérez y 63 en el primer año de mandato de Jimmy Morales, cuyos gobiernos tampoco fueron beneficiosos para la prensa.



En total, van más de 370 agresiones en 30 meses de mandato de Giammattei: 82 de esas denuncias de violaciones ocurridas hasta agosto de 2022.

“Desde un inicio, cuando Giammattei asumió la presidencia, cambió las dinámicas de relacionamiento con la prensa cerrando las puertas de casa presidencial y negando información. Desde el comienzo se marcó esa gran distancia, excepto con algunos medios que pueden considerarse sus aliados porque responden a su línea o a sus intereses”, recuerda Méndez.



La APG indica que el gobierno ha emprendido una cruzada para limitar el acceso a la información tanto a los medios como a las organizaciones de la sociedad civil, lo que se evidencia en 19 denuncias por obstrucción a la fuente en el presente año, 29 en el 2021 y 34 en el 2020.



El pasado 6 de junio, por ejemplo, el medio Prensa Libre denunció que la Policía Nacional Civil de Guatemala negó por primera vez en 20 años las cifras de violencia a dos grupos de pensamiento, argumentando que se trataba de datos confidenciales o información que no estaba en su archivo.



La Asociación reporta además 19 casos de difamación a periodistas en 2021 y 5 en 2022, 19 denuncias de intimidación en 2021 y 8 en lo que va del presente año, 14 amenazas contra periodistas el año anterior y 7 en 2022. Sumado a 9 casos de acoso judicial, contra 5 en lo que va del año.



“Hay situaciones que afectan principalmente a los comunicadores de los departamentos. No firmar las notas a veces no sirve de medida de protección para ellos, porque son lugares tan pequeños que no es difícil saber quiénes son los periodistas, dónde viven, donde estudian sus hijos. Esto ha implantado un contexto de censura y autocensura en estos lugares”, dice Coloj.

La cooptación del Ministerio Público



Pero para la APG y otros organismos internacionales, la modalidad más grave en lo que respecta a la persecución contra la prensa tiene que ver con los procesos de criminalización efectuados desde el Ministerio Público (MP) contra las voces disidentes.



“Alejandro Giammattei ha ejecutado un retroceso en el Estado de derecho al moldear un aparato judicial que ha sido puesto a su disposición. Cuando llegó al poder, la persecución contra jueces y fiscales independientes, periodistas y opositores del gobierno se volvió un modus operandi para evitar investigaciones. Lo que resulta en la falta total de independencia judicial”, señala Valeria Vásquez, analista de Control Risks para Centroamérica.



Para Mendez, “la pieza fundamental de la criminalización y de cómo se ha afectado la independencia judicial en el país es la reelección de Consuelo Porras, la actual fiscal general de Guatemala”.



Facebook Twitter Linkedin

Maria Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala. Foto: Archivo particular

Porras fue incluida por Estados Unidos en la Lista Engel, que incluye a funcionarios acusados de corrupción y de actitudes antidemocráticas. En su momento, el Departamento de Estado de EE. UU. señaló que “durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos”.



Pese a ello, y a ser señalada incluso de despedir fiscales que intentaban investigar, Porras fue reelegida por Giammattei para fungir como encargada de la institución hasta 2026. La funcionaria es acusada directamente por la APG de “convertir al MP en una estructura dedicada a la cacería, persecución y criminalización de actores incómodos para el Estado como los periodistas”.



Al caso puntual de Porras se suma, por ejemplo, el de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que lidera el caso contra Zamora, y quien también fue incluido por EE. UU. en la lista Engel, acusado de desviar las investigaciones que señalan de corrupción al presidente Giammattei.

“Es probable que esto se vuelva una tendencia previo a las elecciones de junio de 2023. El gobierno intentará callar cualquier publicación que hable de corrupción del gobierno, por lo que cualquier periodista/periódico puede enfrentar un caso similar al de Zamora. Y con una fiscal general y un Ministerio Público acusados de corrupción, la censura y la persecución será facilitada”, reflexiona Vásquez.



Por lo pronto, Zamora tendrá que cumplir con tres meses de prisión preventiva mientras su proceso continúa en diciembre, mientras las asociaciones internacionales como Wola temen que el gobierno Ortega-Murillo en Nicaragua, que solo en los primeros 15 días de agosto cerró 17 medios de comunicación, se convierta en un modelo en la región.



“Tememos que todas esas agresiones que ya han ocurrido evolucionen, se agraven o que haya sentencias no solo contra periodistas, sino contra directores, propietarios o accionistas de los medios. Lo que puede aumentar el número de periodistas que deben irse al exilio, como ocurrió durante las dictaduras militares”, concluye Coloj.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

