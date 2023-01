El Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este viernes que la justicia de su país respetará la inmunidad diplomática del ministro de Defensa de Colombia, investigado por supuestas irregularidades cuando fungió como jefe de una misión antimafias de la ONU en el país centroamericano.



(Además: 'Yo solo dije a qué se dedicaba', presidente de Guatemala sobre choque con Petro)

El anuncio alivia las tensiones con Bogotá, que llamó a consultas a su embajador esta semana luego de que un fiscal guatemalteco ordenara "acciones legales" contra el ministro Iván Velásquez, quien goza de inmunidad diplomática por haber dirigido entre 2013 y 2019 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU que reveló varios escándalos de corrupción.



"Así haya cometido un delito el señor no se le podrá procesar, pero hay que investigarlo (...) no podrá ser juzgado, pero investigado sí", dijo Giammattei en entrevista con la emisora colombiana W Radio.



(También: Perú: Dina Boluarte condena actos violentos y dice que 'no quedarán impunes')

Facebook Twitter Linkedin

Iván Velásquez, ministro de defensa colombiano Foto: Ministerio de Defensa

El mandatario, quien llamó a consultas a su representante en Bogotá en reciprocidad, se declaró "respetuoso de todos los convenios y tratados" de Naciones Unidas que otorgan inmunidad perpetua al hoy ministro de Defensa de Colombia.



Según la Fiscalía de Guatemala, Velásquez habría avalado de manera irregular los acuerdos de "colaborador eficaz" (testigo protegido) de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en ese país. El ministro niega estas acusaciones.



(Siga leyendo: Ucrania: en reunión de aliados, Zelenski reclama tanques para 'detener el mal')



Estados Unidos y la ONU han expresado "preocupación" por las acciones legales contra Velásquez y otras figuras destacadas en la lucha anticorrupción en Guatemala. La CICIG, cerrada por el gobierno guatemalteco en 2019, era un ente adscrito a la ONU que junto a la fiscalía develaron varios escándalos de corrupción en el país centroamericano.



El caso de mayor impacto fue el que involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.

AFP

Más noticias