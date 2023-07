Guatemala sigue sumida en la incertidumbre sobre lo que pasará con los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 25 de junio. Esto debido a que, este fin de semana, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, lanzó una nueva suspensión de la oficialización de resultados.



Los resultados de los comicios están en suspenso desde el 1.° de julio, cuando la Corte de Constitucionalidad emitió una polémica e inédita resolución que obligó a realizar un segundo cotejo de los sufragios a nivel nacional.

El recuento, que se realizó del 4 al 6 de julio, finalizó sin cambios trascendentales, confirmando el pase de Bernardo Arévalo de León junto a la exprimera dama Sandra Torres Casanova a la segunda vuelta electoral.



En las elecciones generales del 25 de junio, Torres (15,86 %) y Bernardo Arévalo (11,77%) fueron los más votados entre los 22 aspirantes.



Pero tras el segundo escrutinio, la resolución de Valdés indica que la Corte Suprema de Justicia debe examinar si el proceso de revisión de resultados se realizó correctamente, debido a una serie de recursos legales emitidos por partidos conservadores.

La decisión de Valdés, que fue emitida de forma unilateral sin el resto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ordena al Tribunal Supremo Electoral que entregue un informe sobre el procedimiento de cotejo de votos.

Bernardo Arévalo (izq.) y Sandra Torres Foto: EFE

El Movimiento Semilla, partido de oposición en Guatemala, ya reaccionó y accionó este domingo un recurso contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia por su decisión de aplazar la oficialización de los resultados.



"Acudimos a la Corte de Constitucionalidad porque la presidenta Váldes cometió errores en su última resolución", declaró a periodistas Juan Guerrero, fiscal nacional de Semilla, durante la presentación de un memorial.



De acuerdo con dicho partido, la decisión de Váldes, publicada la noche del viernes pasado, pretende dejar en suspenso la adjudicación de cargos públicos y el desarrollo de la segunda vuelta electoral del próximo 20 de agosto. "Además, la presidenta no podía tomar una decisión unilateral que no estuviera respaldada por el resto de magistrados", indicó Guerrero.

De acuerdo con expertos y analistas, los recursos legales y la intervención de las cortes tiene como objetivo entorpecer el proceso electoral, debido al sorpresivo avance de Arévalo De León, candidato que ha ofrecido frenar la corrupción del país.

Sandra Torres y Bernardo Arévalo reaccionan

La decisión llevó a que los dos candidatos que estarían en la segunda vuelta se pronuncien. Este domingo, la candidata presidencial y ex primera dama de Guatemala Sandra Torres Casanova expresó su "preocupación" por una "judicialización" de las elecciones generales del país.

"Nos preocupa que 15 días después de la primera vuelta electoral no se han oficializado los resultados", indicó Torres durante una conferencia de prensa brindada en el departamento (provincia) de Huehuetenango, ubicado en el noroeste de

Guatemala.



Torres agregó que existe una "judicialización" del proceso y que teme que le "roben las elecciones" por "algún interés político que desea que no se realice el balotaje".

Sandra Torres, candidata a la presidencia de Guatemala. Foto: Bloomberg

El candidato presidencial Bernardo Arévalo también pidió este domingo dejar sin efecto la decisión de no oficializar los resultados de las elecciones generales de junio en las que pasó a la segunda vuelta.



Arévalo recordó que su Movimiento Semilla presentó un recurso contra "la decisión unilateral de la magistrada presidenta de la CSJ (Corte Suprema de Justicia) que pretende dejar en suspenso la adjudicación de cargos y la convocatoria a segunda vuelta".



El político solicitó que "se deje sin efecto la resolución" emitida por Valdés. También solicitó que evalúe la "posible comisión del delito de abuso de autoridad" por parte de la presidenta de la CSJ, por "haber usurpado funciones" que le corresponden al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El candidato presidencial había declarado la semana pasada que en Guatemala "está en juego la democracia" y detalló que los políticos tradicionales pretenden "dejar sin definición la elección en un escenario como el que existe en la Corte Suprema de Justicia, donde hace 4 años no se cambia autoridades".

